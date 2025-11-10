الإثنين 2025-11-10 10:52 ص
 

الاحتلال يواصل خرق اتقاف غزة

الأمم المتحدة: 81% من المباني في قطاع غزة تضررت
غزة
 
الإثنين، 10-11-2025 08:42 ص

الوكيل الإخباري-   في اليوم الـ31 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية اعتداءاتها على سكان الضفة الغربية المحتلة، واختراق اتفاق وقف إطلاق النار بمناطق عدة من القطاع.

وقالت مصادر محلية في قطاع غزة إن جيش الاحتلال يقوم بتنفيذ عمليات نسف وتفجير لمبانٍ سكنية في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس (جنوب القطاع).

 
 
2

فلسطين الاحتلال يواصل خرق اتقاف غزة



 
 





