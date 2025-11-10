الاحتلال يواصل خرق اتقاف غزة

وقالت مصادر محلية في قطاع غزة إن جيش الاحتلال يقوم بتنفيذ عمليات نسف وتفجير لمبانٍ سكنية في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس (جنوب القطاع).
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم مناورات عسكرية واسعة بالضفة والأغوار الفلسطينية
-
مركز أميركي: إدخال نحو 670 شاحنة مساعدات يوميا لغزة منذ بدء الاتفاق
-
هآرتس: كوشنر يصل إلى إسرائيل لمتابعة خطة ترامب بشأن غزة
-
عاجل تطورات قضية مقاتلي حركة حماس في رفح
-
الكشف عن تسجيل لمعركة بين جنود إسرائيليين ومقاتلين فلسطينيين يوم 7 أكتوبر
-
إمعان إسرائيلي في قتل الغزيين بسلاح الدواء
-
القسام: مقاتلونا في رفح يدافعون عن أنفسهم ولن يستسلموا أبداً
-
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى