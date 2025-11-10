"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تفتتح المعرض الخاص بمتجرها الإلكتروني في مجمع الملك الحسين للأعمال

الوكيل الإخباري- افتتحت شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي مؤخراً معرضاً خاصاً بمتجرها الإلكتروني eStore، وذلك في قلب مجمع الملك الحسين للأعمال الذي يحتضن مقر الشركة، وتحديداً في الطابق الأرضي من المبنى #5.

اضافة اعلان



ويعد افتتاح المعرض خطوة هامة تعكس التزام الشركة بتقريب التكنولوجيا إلى الناس، وتمكينهم من استكشاف تقنيات ومنتجات "سامسونج"، والتعرف إلى ما يعزز أسلوب حياتهم ويبسط تفاصيلها منها، في إطار تجربة عصرية تجمع الابتكار والتفاعل، وتسهل على الزوار اختيار ما يناسبهم قبل الانتقال إلى مرحلة الشراء عبر المتجر الإلكتروني بأمان.



وقد جاء الافتتاح في إطار فعالية أقامتها الشركة في المعرض الجديد احتفاءً بالتقنية وتجسيداً لدورها في تمكين بيئات الأعمال من خلال الابتكار التكنولوجي الذي تقدمه علامة "سامسونج" في كل ما تقوم به وتقدمه من منتجات وخدمات. وحضر فعالية الافتتاح من جانب الشركة كل من مدير قسم التسويق، محمد العبدالله، ومدير قسم الهواتف الذكية، معتز العقرباوي، وإلى جانبهما الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، المهندس عمّار عز الدين، بالإضافة لحشد من المدعوين والمهتمين.

واشتملت الفعالية على برنامج حافل اطلع الحاضرون عبره على مجموعة من الأجهزة المنزلية الرقمية، والهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز والترفيه المنزلي، والأنظمة الصوتية، والشاشات.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال مدير قسم الهواتف الذكية لدى "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي، معتز العقرباوي: "فخورون بافتتاح هذا المعرض الذي يعد المعرض الخدمي الأول للشركة في مجمع الملك الحسين للأعمال، والذي تترجم من خلاله حرصها على تعزيز حضورها بالقرب من مجتمع الأعمال والتقنيات في الأردن. ويهدف هذا المعرض إلى توفير تجربة تثقيف وتسوق متميزة لموظفي المجمع وموظفي الشركات العاملة فيه، إضافة لزواره."

ومن جانبه، قال مدير قسم التسويق لدى "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي، محمد العبدالله: "إن افتتاح المعرض يجعل العلاقة بين العالم الواقعي والرقمي أكثر تقارباً، كما يزيد التكامل بين التجربة الحسية وسهولة الشراء، ما يعزز تجربة التسوق الرقمي لدينا، كما يزيد ثقافة وثقة المستهلكين بالتجارة الإلكترونية في مبادرة تواكب تطورات العصر، وهو الأمر الذي يمثل جوهر التكنولوجيا الحديثة، والذي لا يقتصر على توفير المنتجات بل خلق تجربة شاملة تتيح اتخاذ قرارات أكثر وعياً وملاءمة للاحتياجات اليومية."

وتقدم الشركة عبر متجرها الإلكتروني مجموعة من المزايا الحصرية التي تهدف إلى إثراء تجربة التسوق، ومن أبرزها: التوصيل والتركيب المجاني، والضمان الممتد لعام إضافي على بعض الأجهزة، ما يعزز قيمة التسوق المدعوم بخدمة الدعم المباشر على مدار الساعة عبر الدردشة الحية، وخدمة التقسيط المريح بخيارات مرنة تصل إلى 36 شهراً دون فوائد، مع عروض حصرية وتخفيضات قيمة على مجموعة واسعة من المنتجات، وذلك حصرياً عن طريق برنامج الشراكة مع الشركات والجامعات.