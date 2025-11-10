الشرع يغادر البيت الأبيض بعد انتهاء محادثاته مع ترامب

وأجرى الشرع الاثنين، في البيت الأبيض مباحثات مع ترامب، في أول زيارة لرئيس سوري إلى واشنطن، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
ومنذ تولي الرئيس الشرع السلطة، سعت القيادة السورية الجديدة إلى قطع الصلة بماضيها وتقديم صورة أكثر اعتدالا للسوريين العاديين وللقوى الأجنبية.
