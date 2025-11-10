الشرع يغادر البيت الأبيض بعد انتهاء محادثاته مع ترامب

الوكيل الإخباري- غادر الرئيس السوري أحمد الشرع الاثنين، البيت الأبيض بعد انتهاء محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

اضافة اعلان



وأجرى الشرع الاثنين، في البيت الأبيض مباحثات مع ترامب، في أول زيارة لرئيس سوري إلى واشنطن، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".