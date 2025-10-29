المومني: السندات الحكومية من أفضل استثمارات صندوق الضمان الإجتماعي

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني "عقدنا اليوم جلسة مجلس الوزراء في محافظة العاصمة عمان، في ختام المرحلة الأولى من جلسات مجلس الوزراء التي عُقدت في جميع محافظات المملكة، تأكيدًا على نهج الحكومة في التواصل الميداني".

واضاف المومني خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء على هامش جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في العاصمة عمان" ستتواصل جلسات مجلس الوزراء في المحافظات ضمن المرحلة الثانية، وبالترتيب ذاته، لتشمل تقييم ما تمّ إنجازه من التعهّدات السابقة، وطرح مزيدٍ من تفاصيل الخطط التنموية للمحافظات".

وتابع " نشكر مساهمات القطاع الخاص في مشروع المسؤولية المجتمعية التي مثلت نموذجاً مميزاً من العمل المشترك مع الحكومة".

وبين ان السندات الحكومية من أفضل استثمارات صندوق الضمان الإجتماعي، وهذه من أهم الاستثمارات الآمنة والمضمونة.

وأشار إلى ان مجلس الوزراء أقرّ اليوم حزمة من القرارات، من أبرزها: الموافقة على منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصرف الصحي، وبدل التحققات والعوائد والتعويضات، وفضلات الطرق، والإيجارات والعوائد المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمّان.

وبين ان تشغيل الطريق البديل (الحرانة – العمري) سيتم قريبًا، وسيكون استخدامه اختياريًا، إذ يوفّر وقتًا ومسافةً وكلفةً أقلّ مقارنة بالطريق الأساسي (الزرقاء – الأزرق – العمري)، الذي سيبقى متاحًا ومجانيًا أمام المستخدمين.

ونوه إلى ان الحكومة اتخذت قرارا بزيادة الخصم التشجيعي ليصبح (10%) بدلاً من (8%) للمكلفين الملتزمين بدفع ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) لعام 2026 في حال سداد المبالغ المترتبة عليهم في أول شهرين من العام 2026.

وزاد "منح المكلفين الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي الحالية المترتبة عليهم خلال الفترة من 2025/1/1 وحتى تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن الخصم الذي ينطبق عليهم، وترصيدها لهم في بداية عام 2026 بالإضافة للخصم".