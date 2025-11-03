الجامعة الهاشمية تنظم مؤتمر "الخطاب الإعلامي" غدا

وبحسب بيان للجامعة، يشارك في المؤتمر، الذي تنظمه كلية الآداب عبر مختبر تحليل الخطاب ويستمر لمدة يومين، 45 أكاديميا وباحثا وسياسيا وإعلاميا من 11 دولة عربية وأجنبية هي: تونس، والعراق، والسعودية، وسلطنة عُمان، وفلسطين، والجزائر، ولبنان، والمغرب، وإيران، وقطر، إضافة إلى الأردن، في حضور علمي يجمع بين المشاركة الوجاهية والمداخلات المرئية عن بعد.
ويتناول المؤتمر 6 محاور علمية هي: الإعلام السياسي وصناعة الخبر، والأدب والفنون في الإعلام العربي، والإعلام والاقتصاد في عالم جديد، والخطاب العسكري في ظل التحولات العالمية، واللغة العربية والإعل
