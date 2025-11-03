مستشفى الجامعة يدرج التخدير النصفي ضمن خدماته

05:22 م

الوكيل الإخباري- أدرج مستشفى الجامعة الأردنية إجراء عمليات جراحة العمود الفقري المعقدة، باستخدام تخدير الحبل الشوكي (التخدير النصفي) ضمن خدماته الطبية المتقدمة، وهو نوع من التخدير يستخدم عادة في العمليات البسيطة والسريعة. اضافة اعلان





وبحسب بيان للمستشفى، اليوم الاثنين، خضع أخيرًا لهذا النوع من العمليات مريض ستيني كان يعاني من ضعف في عضلة القلب والتنفس، بالإضافة إلى السمنة المفرطة، ما جعل التخدير العام يحمل مخاطر كبيرة على حياته.



وأوضح رئيس وحدة العمود الفقري في المستشفى، الدكتور طارق كنعان، أن المريض أجرى عملية توسيع القناة القطنية، مؤكدًا أن العملية تمت بنجاح كامل، وتمكن المريض من المشي فور زوال أثر التخدير النصفي، وخرج من المستشفى في اليوم التالي للعملية وهو في حالة صحية جيدة.



بدوره، أشار رئيس فريق التخدير المشرف على العملية، الدكتور أحمد شاهين، إلى أن تخدير الحبل الشوكي ليس بالجديد في عالم التخدير، لكنه يستخدم الآن بشكل متزايد لتخدير عمليات جراحة العمود الفقري، ما يتطلب تواصلًا مستمرًا بين فريق التخدير والعناية الحثيثة والفريق الجراحي، واختيارًا ملائمًا للمريض والإجراء المناسب لهذا النوع من التخدير، بالإضافة إلى متابعة جيدة للمريض بعد الجراحة، نظرًا لتداخل آثار تخدير الحبل الشوكي مع بعض الآثار المحتملة للعملية الجراحية.



وبيّن أن المريض بقي يقظًا طوال فترة الجراحة، علمًا بأن بعض المرضى يطلبون خيار التسكين الدوائي إضافة إلى تخدير الحبل الشوكي.



يشار إلى أن تخدير الحبل الشوكي يعتبر أحد الإجراءات المتّبعة لتقليل فترة مكوث المريض داخل المستشفى ضمن بروتوكول التعافي المعزّز بعد الجراحة "برنامج الإفاقة السريعة بعد الجراحة".