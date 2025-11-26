المومني: مواجهة التضليل والذكاء الاصطناعي غير المنضبط مسؤولية جماعية

11:08 ص

شدّد وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة، محمد المومني، على أن التحديات المتسارعة في الفضاء الرقمي باتت مسؤولية مشتركة تتطلب عملاً جماعياً، مؤكداً أن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية تشكل أخطر مهددات العصر الرقمي.





وقال المومني، خلال مشاركته في قمة آيكون لصناعة المحتوى والإعلام الذي يعقد الأربعاء في العاصمة عمّان، إن التطور التكنولوجي أسهم في مضاعفة سرعة انتشار المعلومات المضللة، فيما أتاح اتساع المنصات الرقمية مساحة أكبر لخطاب الكراهية، إلى جانب ما تفرضه الخوارزميات من تأثيرات مباشرة على المحتوى، فضلاً عن مخاطر الذكاء الاصطناعي غير المنضبط.



وأكد أن مواجهة هذه التحديات لا يمكن لأي حكومة أو قطاع القيام بها منفرداً، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين الحكومات والمؤسسات الإعلامية وشركات التكنولوجيا ومنتجي المحتوى والمجتمع المدني لضمان بيئة رقمية آمنة ومحترِمة للإنسان وللمعلومة.



وبيّن المومني أن وزارة الاتصال الحكومي تعمل على تطوير منظومة اتصال وطنية حديثة تُعزّز الشفافية وتبني الثقة العامة، وتقدّم المعلومة بدقة وسرعة، إلى جانب دعم المحتوى الإيجابي والمسؤول.



كما تواصل الوزارة جهودها في تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في قطاعات الإعلام الرقمي والتقنيات المتقدمة، بحسب المومني.