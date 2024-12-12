"النقل البري" تمنح وسائط نقل سنة تشغيلية واحدة

الوكيل الإخباري- قرر مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، منح سنة تشغيلية واحدة فقط لوسائط النقل المرخصة التي تتجاوز أعمارها المقررة في الأسس والتعليمات الناظمة للهيئة.

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وشمل القرار، وسائط النقل العاملة في عدة قطاعات، بما في ذلك النقل الدولي، والخطوط الرئيسية والداخلية، والنقل بالصفة الخصوصية، وكذلك سيارات التكسي بأنماطها المختلفة، والسيارات الفخمة (الليموزين)، إضافة إلى النقل المدرسي.



وتم النص على أنه سيتم شطب تلك الوسائط بعد انتهاء الفترة التشغيلية المقررة، على أن تبدأ آليات الشطب لوسائط النقل العامة العاملة على الخطوط، وكذلك المسجلة بالصفة الخصوصية، اعتبارا من بداية عام 2026.