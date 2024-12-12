 
الخميس 2024-12-12 07:15 م
 

"النقل البري" تمنح وسائط نقل سنة تشغيلية واحدة

هيئة تنظيم النقل البري
هيئة تنظيم النقل البري
الخميس، 12-12-2024 06:45 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، منح سنة تشغيلية واحدة فقط لوسائط النقل المرخصة التي تتجاوز أعمارها المقررة في الأسس والتعليمات الناظمة للهيئة.

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وشمل القرار، وسائط النقل العاملة في عدة قطاعات، بما في ذلك النقل الدولي، والخطوط الرئيسية والداخلية، والنقل بالصفة الخصوصية، وكذلك سيارات التكسي بأنماطها المختلفة، والسيارات الفخمة (الليموزين)، إضافة إلى النقل المدرسي.


وتم النص على أنه سيتم شطب تلك الوسائط بعد انتهاء الفترة التشغيلية المقررة، على أن تبدأ آليات الشطب لوسائط النقل العامة العاملة على الخطوط، وكذلك المسجلة بالصفة الخصوصية، اعتبارا من بداية عام 2026.


وأوضح مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، علاء الشبيلات، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن المجلس وافق على مخاطبة رئاسة الوزراء لطلب الموافقة على تمديد العمر التشغيلي لوسائط نقل الركاب العاملة في أنماط التأجير والسياحة المتخصصة والتطبيقات الذكية، وذلك لمدة سنة واحدة فقط.

 
gnews

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