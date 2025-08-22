"الهيئة الخيرية": عبور قافلة مساعدات جديدة من الأردن إلى قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في بيان، اليوم الجمعة، عن عبور قافلة مساعدات جديدة من الأردن تضم 64 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطحين إلى قطاع غزة.

