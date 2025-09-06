الوطني لمكافحة الأوبئة ينفذ تدريبا لضبط العدوى في معان

وتضمّن البرنامج حسب بيان للمركز اليوم السبت، محاضرات علمية وتدريبات عملية قدّمها فريق متخصص من كوادر المركز، ركّزت على أحدث البروتوكولات العالمية لمكافحة العدوى، وإجراءات الوقاية الشخصية، وآليات التعامل الآمن مع المصابين والبيئات عالية الخطورة، وبما يسهم في حماية الكوادر والمجتمع من انتقال الأمراض.
-
