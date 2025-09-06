السبت 2025-09-06 10:20 م
 

الوطني لمكافحة الأوبئة ينفذ تدريبا لضبط العدوى في معان

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية
المركز الوطني لمكافحة الأوبئة
 
السبت، 06-09-2025 10:02 م

الوكيل الإخباري-    نفّذ المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية اليوم السبت برنامجا تدريبيا متخصّصا لضبط العدوى لكوادر الدفاع المدني في محافظة معان.

وتضمّن البرنامج حسب بيان للمركز اليوم السبت، محاضرات علمية وتدريبات عملية قدّمها فريق متخصص من كوادر المركز، ركّزت على أحدث البروتوكولات العالمية لمكافحة العدوى، وإجراءات الوقاية الشخصية، وآليات التعامل الآمن مع المصابين والبيئات عالية الخطورة، وبما يسهم في حماية الكوادر والمجتمع من انتقال الأمراض.

 

وقال أمين عام المركز الدكتور طارق مقطش خلال افتتاحه البرنامج بحضور مساعد متصرف لواء البترا محمد الشاويش مندوبا عن محافظ معان، ونائب مدير دفاع مدني معان المقدم أسامة الشوبكي، إن تنفيذ مثل هذه الدورات المتخصصة يجسد الرؤية الملكية السامية للمركز الوطني كمحور رئيسي وشريك استراتيجي في تحقيق الأمن الصحي للوطن والمواطن.

 
 
