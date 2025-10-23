حادث سير بين 4 مركبات على طريق إربد - عمان

11:15 ص

الوكيل الإخباري- قال النقيب عامر الصمادي من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل صباح اليوم الخميس مع حادث تصادم بين 4 مركبات، بينها حافلة، على طريق إربد - عمان، نتيجة التتابع، دون إصابات، وتسبَّبَتْ بأزمة سير خانقة. اضافة اعلان





وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل أيضًا مع انسكاب للزيوت على طريق العدسية - ناعور، ويجري التعامل معها.



وفيما يتعلق بالـ 24 ساعة الماضية، أفاد بالتعامل مع حادث تصادم بين 5 مركبات على طريق المطار باتجاه عمان، دون إصابات.