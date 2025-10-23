الخميس 2025-10-23 11:37 ص
 

حادث سير بين 4 مركبات على طريق إربد - عمان

الدوريات الخارجية
الدوريات الخارجية
 
الخميس، 23-10-2025 11:15 ص
الوكيل الإخباري-   قال النقيب عامر الصمادي من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل صباح اليوم الخميس مع حادث تصادم بين 4 مركبات، بينها حافلة، على طريق إربد - عمان، نتيجة التتابع، دون إصابات، وتسبَّبَتْ بأزمة سير خانقة.اضافة اعلان


وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل أيضًا مع انسكاب للزيوت على طريق العدسية - ناعور، ويجري التعامل معها.

وفيما يتعلق بالـ 24 ساعة الماضية، أفاد بالتعامل مع حادث تصادم بين 5 مركبات على طريق المطار باتجاه عمان، دون إصابات.
 
 
