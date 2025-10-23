الخميس 2025-10-23 04:58 م
 

حزب مبادرة يعلن ترشيح النائب خميس عطية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب

النائب خميس عطية
خميس عطية
 
الخميس، 23-10-2025 02:39 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الأمين العام لحزب "مبادرة" صلاح المعايطة، أن الحزب قرر في اجتماعه اليوم الخميس، ترشيح النائب الدكتور خميس عطية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، تقديرًا لمسيرته السياسية وخبرته النيابية الطويلة.اضافة اعلان


وأكد المعايطة خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء الحزب والكتلة النيابية، تقديره الكبير لحضور الأعضاء وتفاعلهم رغم ازدحام الجداول والظروف، مشيرًا إلى أن وجودهم يشكّل الأساس في كل محطة حزبية وسياسية.

وقال المعايطة ان هذه اللقاءات تعزز فينا روح العمل الحزبي وتعمّق الشراكة بيننا، ونحن نحرص على أن نكون جميعًا فاعلين في الحزب، كما نؤكد التزامنا الدائم بالوقوف إلى جانبكم في مختلف المواقف.

وأضاف أن ترشيح عطية يأتي في إطار النهج الوطني والحزبي الذي يتبناه الحزب لتعزيز حضور التيار الحزبي داخل البرلمان، وترسيخ التجربة السياسية الراشدة في الأردن، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا وتفاهمًا بين الكتل النيابية لما فيه مصلحة الوطن.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الطاقة والمعادن تتابع ميدانياً جاهزية المحطات وتؤكد: خدمة المواطن أولوية

أخبار محلية الطاقة والمعادن تتابع ميدانياً جاهزية المحطات وتؤكد: خدمة المواطن أولوية

رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون

شؤون برلمانية رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الكويتي تعزيز التعاون

أخبار محلية وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الكويتي تعزيز التعاون

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية "المجلس التمريضي" يشارك بمؤتمر صحي في السعودية

اختتام عدد من دورات مكافحة وفض الشغب بقيادة الشرطة العسكرية

أخبار محلية اختتام عدد من دورات مكافحة وفض الشغب بقيادة الشرطة العسكرية

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية "الأمانة" تطلق نظامي الخدمة الذاتية والحضور والانصراف الإلكتروني

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة السعيدات

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة السعيدات



 
 





الأكثر مشاهدة