حزب مبادرة يعلن ترشيح النائب خميس عطية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب

وأكد المعايطة خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء الحزب والكتلة النيابية، تقديره الكبير لحضور الأعضاء وتفاعلهم رغم ازدحام الجداول والظروف، مشيرًا إلى أن وجودهم يشكّل الأساس في كل محطة حزبية وسياسية.
وقال المعايطة ان هذه اللقاءات تعزز فينا روح العمل الحزبي وتعمّق الشراكة بيننا، ونحن نحرص على أن نكون جميعًا فاعلين في الحزب، كما نؤكد التزامنا الدائم بالوقوف إلى جانبكم في مختلف المواقف.
وأضاف أن ترشيح عطية يأتي في إطار النهج الوطني والحزبي الذي يتبناه الحزب لتعزيز حضور التيار الحزبي داخل البرلمان، وترسيخ التجربة السياسية الراشدة في الأردن، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا وتفاهمًا بين الكتل النيابية لما فيه مصلحة الوطن.
