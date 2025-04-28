"اليرموك" تمنح رئيس وزراء ولاية باهانج الماليزية الدكتوراة الفخرية

الوكيل الإخباري- منحت جامعة اليرموك اليوم الاثنين، درجة الدكتوراة الفخرية لرئيس وزراء حكومة ولاية باهانج الماليزية، داتو سري إسماعيل، في الاقتصاد والمصارف الإسلامية، تقديرا لمكانته وقيمته الفكرية والسياسية والاقتصادية.

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