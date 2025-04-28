"اليرموك" تمنح رئيس وزراء ولاية باهانج الماليزية الدكتوراة الفخرية

وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد خلال حفل منح الشهادة، إن إسماعيل رجل دولة بتقدير خاص لإنجازاته الكبرى والمختلفة في خدمة ولاية بهانج بشكل خاص وماليزيا بشكل عام، كما أنه رجل وطني بامتياز قام بدور فاعل في مختلف مجالات الحياة الماليزية السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، سواء في المناصب الإدارية التي تقلدها أو المراكز السياسية التي شغلها.
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