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"اليرموك" تمنح رئيس وزراء ولاية باهانج الماليزية الدكتوراة الفخرية

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الإثنين، 28-04-2025 08:14 م

الوكيل الإخباري-   منحت جامعة اليرموك اليوم الاثنين، درجة الدكتوراة الفخرية لرئيس وزراء حكومة ولاية باهانج الماليزية، داتو سري إسماعيل، في الاقتصاد والمصارف الإسلامية، تقديرا لمكانته وقيمته الفكرية والسياسية والاقتصادية.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد خلال حفل منح الشهادة، إن إسماعيل رجل دولة بتقدير خاص لإنجازاته الكبرى والمختلفة في خدمة ولاية بهانج بشكل خاص وماليزيا بشكل عام، كما أنه رجل وطني بامتياز قام بدور فاعل في مختلف مجالات الحياة الماليزية السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، سواء في المناصب الإدارية التي تقلدها أو المراكز السياسية التي شغلها.

 
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