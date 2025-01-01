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اليرموك تنظم ندوة حول الخلافات الأسرية من وجهة نظر شرعية وقانونية ونفسية

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
الأربعاء، 01-01-2025 08:17 م

الوكيل الإخباري-   نظمت كلية العلوم التربوية بجامعة اليرموك اليوم الأربعاء، ندوة حول "الخلافات الأسرية من وجهة نظر شرعية وقانونية ونفسية"، بمشاركة رئيس المحكمة العليا الشرعية – رئيس المجلس القضائي الشرعي الدكتور كمال الصمادي، وأستاذ القضاء الشرعي في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور يوسف الشريفين، وأستاذ علم النفس الإرشادي الدكتور مؤيد مقدادي، وعميد الكلية الدكتور أحمد الشريفين.

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وأوضح الصمادي في بداية حديثه مفهوم الأسرة وأهميتها في الحفاظ على الوجود البشري من خلال الزواج والتناسل والتكاثر، بوصفها الخلية الأولى لتنشئة الأجيال وتربيتهم، مؤكدا أن صلاح الزواج، هو صلاح الأسرة، موضحا الأسس والقواعد التي تكفل نجاح الزواج وبالتالي يكفل بناء مجتمع قوي يسوده الصلاح والاستقامة والعدل.

 

وأشار إلى أن اختيار الشريك يعد من أبرز الأحداث المفصلية والأساسية في حياة الفرد المقبل على الزواج، لافتا إلى أن هناك نصوصا شرعية توجه الشباب والشابات لكيفية اختيار الشريك.

 

 
gnews

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