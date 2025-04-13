الأحد 2025-04-13 05:19 م
 

امين عمان: ما يتم تداوله عن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي غير دقيق

يوسف الشواربة
يوسف الشواربة
 
الأحد، 13-04-2025 03:09 م

الوكيل الإخباري-   قال امين عمان يوسف الشواربة وفق ما نقلته وكالة الانباء "بترا" ان ما يتم تداوله من معلومات عن مشروع القانون الجديد غير دقيق ومخالف لما ورد فيه.

اضافة اعلان


وأكد الشواربة ان القانون الجديد يشمل حوافز وإعفاءات يُنص عليها لأول مرة ، وان مشروع القانون الجديد يعالج اختلالات جوهرية للتسهيل على المواطنين

 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبد الله الثاني خلال افتتاحه نادي ضباط الأمن العام في منطقة غمدان

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير عمل جهاز الأمن العام

مجلس النواب

شؤون برلمانية "الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة

العيسوي يعزي الخوالدة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الخوالدة

شعار جامعة آل البيت

أخبار محلية ندوة حول "الذكاء الاصطناعي وعلوم الأرض في "آل البيت"

نقود

أخبار محلية "الإقراض الزراعي": اتفاقية تطوير الزراعة المقاومة للمناخ خطوة في دعم المزارعين

انطلاق أول رحلة سياحية من عمّان إلى أم الجمال ضمن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

أخبار محلية بحث تنظيم رحلات بالقطار أسبوعيا لموقع أم الجمال الأثري

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تجدد غلاف صفحاتها

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية ورشة حول الاعتماد الدولي لبرنامج إعداد المعلمين في "الهاشمية"



 
 





الأكثر مشاهدة