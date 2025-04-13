امين عمان: ما يتم تداوله عن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي غير دقيق

وأكد الشواربة ان القانون الجديد يشمل حوافز وإعفاءات يُنص عليها لأول مرة ، وان مشروع القانون الجديد يعالج اختلالات جوهرية للتسهيل على المواطنين
-
أخبار متعلقة
-
الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير عمل جهاز الأمن العام
-
الديوان الملكي يعزي الخوالدة
-
ندوة حول "الذكاء الاصطناعي وعلوم الأرض في "آل البيت"
-
"الإقراض الزراعي": اتفاقية تطوير الزراعة المقاومة للمناخ خطوة في دعم المزارعين
-
بحث تنظيم رحلات بالقطار أسبوعيا لموقع أم الجمال الأثري
-
مديرية الأمن العام تجدد غلاف صفحاتها
-
ورشة حول الاعتماد الدولي لبرنامج إعداد المعلمين في "الهاشمية"
-
امين عمان يكشف تفاصيل جديدة بخصوص قانون الأبنية الأردني الجديد