امين عمان: ما يتم تداوله عن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي غير دقيق

الوكيل الإخباري- قال امين عمان يوسف الشواربة وفق ما نقلته وكالة الانباء "بترا" ان ما يتم تداوله من معلومات عن مشروع القانون الجديد غير دقيق ومخالف لما ورد فيه.

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