الجمعة 2025-09-05 10:38 ص
 

انتقال فرع نقابة الصحفيين بالشمال إلى المقر الجديد

ةا
أرشيفية
 
الجمعة، 05-09-2025 09:50 ص

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس فرع نقابة الصحفيين الأردنيين في إقليم الشمال الدكتور زهير الطاهات، عن انتقال فرع النقابة إلى المقر الجديد الذي يقع خلف شارع "الحصن" مقابل مقر وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

اضافة اعلان


ويتكون المقر الجديد بحسب بيان لفرع النقابة اليوم الجمعة، من طابقين، يتضمنان قاعات واسعة ومكاتب مهيأة لتلبية احتياجات التدريب الإعلامي.


وأشار الدكتور الطاهات إلى أن التنسيق جار مع الهيئة الملكية للأفلام لتزويد مركز التدريب في الفرع بأحدث الكاميرات والمعدات التقنية اللازمة لعقد دورات متخصصة في مجالات الصحافة، الإعلام الرقمي، وصناعة الأفلام، بمشاركة نخبة من الكفاءات العلمية والمهنية.


وأشاد الطاهات بجهود، محافظ إربد رضوان العتوم، ورئيس بلدية إربد عماد العزام، ورئيس بلدية جرش محمد بني ياسين، ورئيس بلدية غرب إربد محمد القضاة، على مساندتهم لمساعي الفرع في النهوض بالرسالة الإعلامية الوطنية، وتعزيز التعاون المشترك لخدمة العمل الإعلامي وتنظيمه بشكل مؤسسي في إقليم الشمال، مؤكدا انفتاح الفرع لتلقي أي اقتراحات أو ملاحظات من أعضاء الهيئة العامة، بما يسهم في تطوير عمل الفرع والارتقاء بمهنة الصحافة والإعلام.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

فلسطين 19 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في مدينة غزة

ةا

أخبار محلية انتقال فرع نقابة الصحفيين بالشمال إلى المقر الجديد

ا

عربي ودولي ترامب يعتزم تغيير اسم البنتاغون

ا

أخبار محلية هيئة الطاقة توضح حول ارتفاع فواتير كهرباء آب الماضي

ا

أخبار محلية %84 نسبة تركيب عدادات الكهرباء الذكية في الأردن

ا

الطقس تعرف على درجات الحرارة في الأردن حتى الاثنين المقبل

ت

عربي ودولي نيويورك تايمز: إدارة ترامب تحذر القادة اللبنانيين

روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات في مطار فولغوغراد الدولي

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات في مطار فولغوغراد الدولي



 
 





الأكثر مشاهدة