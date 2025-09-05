انتقال فرع نقابة الصحفيين بالشمال إلى المقر الجديد

ويتكون المقر الجديد بحسب بيان لفرع النقابة اليوم الجمعة، من طابقين، يتضمنان قاعات واسعة ومكاتب مهيأة لتلبية احتياجات التدريب الإعلامي.
وأشار الدكتور الطاهات إلى أن التنسيق جار مع الهيئة الملكية للأفلام لتزويد مركز التدريب في الفرع بأحدث الكاميرات والمعدات التقنية اللازمة لعقد دورات متخصصة في مجالات الصحافة، الإعلام الرقمي، وصناعة الأفلام، بمشاركة نخبة من الكفاءات العلمية والمهنية.
وأشاد الطاهات بجهود، محافظ إربد رضوان العتوم، ورئيس بلدية إربد عماد العزام، ورئيس بلدية جرش محمد بني ياسين، ورئيس بلدية غرب إربد محمد القضاة، على مساندتهم لمساعي الفرع في النهوض بالرسالة الإعلامية الوطنية، وتعزيز التعاون المشترك لخدمة العمل الإعلامي وتنظيمه بشكل مؤسسي في إقليم الشمال، مؤكدا انفتاح الفرع لتلقي أي اقتراحات أو ملاحظات من أعضاء الهيئة العامة، بما يسهم في تطوير عمل الفرع والارتقاء بمهنة الصحافة والإعلام.
