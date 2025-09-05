انتقال فرع نقابة الصحفيين بالشمال إلى المقر الجديد

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس فرع نقابة الصحفيين الأردنيين في إقليم الشمال الدكتور زهير الطاهات، عن انتقال فرع النقابة إلى المقر الجديد الذي يقع خلف شارع "الحصن" مقابل مقر وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ويتكون المقر الجديد بحسب بيان لفرع النقابة اليوم الجمعة، من طابقين، يتضمنان قاعات واسعة ومكاتب مهيأة لتلبية احتياجات التدريب الإعلامي.



وأشار الدكتور الطاهات إلى أن التنسيق جار مع الهيئة الملكية للأفلام لتزويد مركز التدريب في الفرع بأحدث الكاميرات والمعدات التقنية اللازمة لعقد دورات متخصصة في مجالات الصحافة، الإعلام الرقمي، وصناعة الأفلام، بمشاركة نخبة من الكفاءات العلمية والمهنية.