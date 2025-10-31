انخفاض أسعار المحروقات في الأردن .. تفاصيل

03:47 م

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الجمعة، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1–30 تشرين الثاني المقبل). واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الأول الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) واستقرار سعر الديزل خلال شهر تشرين الأول الحالي. اضافة اعلان





وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على المشتقات النفطية كافة، تبين انخفاض سعر البنزين أوكتان 90 بمقدار (10) فلسات/لتر، وانخفاض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار (5) فلسات/لتر، واستقرار سعر الديزل. وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (845) فلسًا/لتر بدلاً من (855) فلسًا/لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1075) فلسًا/لتر بدلاً من (1080) فلسًا/لتر، وتثبيت سعر بيع الديزل عند (685) فلسًا/لتر، مع الاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند (620) فلسًا/لتر، والإبقاء على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند (7) دنانير/أسطوانة.



وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت خلال شهر تشرين الأول الحالي بلغ حوالي (64.7) دولارًا/برميل مقارنة مع معدل سعره في أيلول الماضي الذي بلغ حوالي (68) دولارًا/برميل.

