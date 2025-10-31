انخفاض أسعار المحروقات في الأردن .. تفاصيل

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على المشتقات النفطية كافة، تبين انخفاض سعر البنزين أوكتان 90 بمقدار (10) فلسات/لتر، وانخفاض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار (5) فلسات/لتر، واستقرار سعر الديزل. وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (845) فلسًا/لتر بدلاً من (855) فلسًا/لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1075) فلسًا/لتر بدلاً من (1080) فلسًا/لتر، وتثبيت سعر بيع الديزل عند (685) فلسًا/لتر، مع الاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند (620) فلسًا/لتر، والإبقاء على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند (7) دنانير/أسطوانة.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت خلال شهر تشرين الأول الحالي بلغ حوالي (64.7) دولارًا/برميل مقارنة مع معدل سعره في أيلول الماضي الذي بلغ حوالي (68) دولارًا/برميل.
