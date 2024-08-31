انطلاق فعاليات "سوفكس 2024" في العقبة الثلاثاء المقبل

ويعقد سوفكس 2024 تحت عنوان "التعاون والتلاقي لتوطيد الأمن العالمي" في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وتشارك في معرض سوفكس لهذا العام، والذي سيعقد على مدار 3 أيام، 73 دولة شقيقة وصديقة، وأكثر من 300 شركة عالمية عارضة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.
وسيحضر المعرض والمؤتمر قادة عسكريون ومسؤولون مدنيون من دول شقيقة وصديقة.
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