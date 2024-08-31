انطلاق فعاليات "سوفكس 2024" في العقبة الثلاثاء المقبل

الوكيل الإخباري- تحت الرعاية الملكية السامية، تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2024"، بنسخته 14 في مدينة العقبة يوم الثلاثاء المقبل.

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ويعقد سوفكس 2024 تحت عنوان "التعاون والتلاقي لتوطيد الأمن العالمي" في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات.



وتشارك في معرض سوفكس لهذا العام، والذي سيعقد على مدار 3 أيام، 73 دولة شقيقة وصديقة، وأكثر من 300 شركة عالمية عارضة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.