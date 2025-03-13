بحث تعزيز الشراكة بين بلدية السلط والسفارة التركية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس محمد الحياري، مع السفير التركي لدى المملكة يعقوب جايماز أوغلو، سُبل توسيع آفاق الشراكة في مجالات البنية التحتية والتراث والثقافة، وتبادل الخبرات التقنية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأكد الحياري خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وحدة تطوير المشاريع (بيت فلاح الحمد) بمدينة السلط، عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن وتركيا، والتي أسّسها جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى أهمية تعزيز هذه الروابط عبر مشاريع تنموية مستدامة تُراعي الهوية التاريخية لمدينة السلط، المُدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.