بحث تعزيز الشراكة بين بلدية السلط والسفارة التركية

وأكد الحياري خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وحدة تطوير المشاريع (بيت فلاح الحمد) بمدينة السلط، عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن وتركيا، والتي أسّسها جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى أهمية تعزيز هذه الروابط عبر مشاريع تنموية مستدامة تُراعي الهوية التاريخية لمدينة السلط، المُدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.
من جانبه، أعرب السفير أوغلو عن تقديره للجهود الأردنية في الحفاظ على الإرث الحضاري، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في مجال ترميم المواقع التراثية وتنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة.
-
أخبار متعلقة
-
إتلاف 7639 كيلوغرام مواد غذائية منذ بدء العام في مادبا
-
إغلاق 11 منشأة مخالفة في جرش
-
الاردن يرحب بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب
-
17 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
مدير الإقراض الزراعي يتفقد عددا من المشاريع في غور الصافي
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك حالة نموذجية في الصمود والتعامل مع أزمات المنطقة
-
تربية الكورة تطلق حملة "سلة الخير"
-
"تطوير النقل العام" بين عمان والمحافظات يدخل مرحلة عملية