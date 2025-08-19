وزير التربية يفتتح البطولة العربية للرياضة المدرسية

الوكيل الإخباري- افتتحت، اليوم الثلاثاء، البطولة العربية للرياضة المدرسية في قاعة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، والتي تقام برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وتحت إشراف الاتحادين العربي والأردني للرياضة المدرسية.

ورعى حفل الافتتاح وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة المنظمة العليا الدكتور عزمي محافظة.