وزير التربية يفتتح البطولة العربية للرياضة المدرسية

ورعى حفل الافتتاح وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة المنظمة العليا الدكتور عزمي محافظة.
وتستمر البطولة حتى 28 آب الحالي، بمشاركة ما يقارب 500 طالب وطالبة ضمن الفئة العمرية من مواليد (2008، 2009، 2010) يمثلون دول: ليبيا، مصر، العراق، سلطنة عُمان، السعودية، لبنان، بالإضافة إلى الأردن (المستضيف).
وشهد الحفل الذي شارك فيه 1100 طالب وطالبة من مديريتي تربية الزرقاء والرصيفة، فقرات فنية ورياضية منوعة، واستعراض طابور للفرق المشاركة أمام الحضور، كما تخلل الحفل أوبريت إشراقة أردنية جرى عرضه عبر شاشة رسمت المعالم الأردنية التاريخية والتراثية إلى جانب عرض عسكري للحرس الملكي، وفقرات وأغاني تراثية.
