من الرمادي إلى الأبيض الطباشيري .. كل لون في أسنانك يحمل رسالة صحية

سواء كانت الأسنان صفراء، أو بها بقع بنية، أو بقع بيضاء طباشيرية، أو ظهرت عليها خطوط زرقاء أو رمادية، فإن كل تغيّر في لون الأسنان قد يكون أكثر من مجرد مشكلة جمالية. وقد يشير إلى تسوس مبكر، أو إلى مشكلات صحية أوسع مثل أمراض الكبد أو اضطرابات المينا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقال ألين تشانغ، فني أسنان، إن الأسنان تعطي علامات تحذيرية مبكرة، مؤكدًا أن فحص الأسنان بانتظام يقي من مشاكل صحية أكبر.
البقع الصفراء
تتكون البقع الصفراء بسبب كثرة شرب الشاي والقهوة، لكنها قد تكون أيضًا مؤشرًا على مشاكل في الكبد، بحسب تشانغ.
وأوضح أن تغيّر لون الأسنان قد يكون بسبب خلل في الكبد، مشيرًا إلى أن اصفرار الأسنان يزداد نتيجة تراكم مستويات الصبغة الصفراء في الجسم.
البقع الرمادية
أما اللون الرمادي الباهت فهو علامة على أن تلك السن قد ماتت نتيجة صدمة سابقة.
كما أن لون الأسنان الرمادي قد يرتبط بحالات مثل داء السيلياك، الذي يعيق المينا ويغير لون الأسنان.
ويمكن تغطية هذه العيوب بطريقة تجميلية مثل القشور أو التلبيس.
البقع البنية
البقع البنية قد تكون علامة مبكرة على الإصابة بتسوس الأسنان.
أما الخطوط البنية فغالبًا ما تكون نتيجة الإصابة بالتسمم بالفلور الشديد الناتج عن تناول معدن الفلوريد بشكل مفرط أثناء نمو الأسنان.
وقد يكون الاستخدام غير المناسب للمنتجات المحتوية على الفلور، مثل معجون الأسنان وغسول الفم، سببًا رئيسيًا في الإصابة بتسمم الفلور، خصوصًا عند ابتلاع الأطفال للمعجون.
الخطوط الزرقاء والرمادية
تشير هذه الخطوط في الأسنان إلى أنها قد تكون ناتجة عن تناول مضادات حيوية في مرحلة الطفولة، ما يؤدي إلى تغلغل هذه الأدوية في الأسنان خلال تكوينها.
البقع البيضاء
يرغب معظم الناس أن تكون أسنانهم ناصعة البياض، إلا أن البقع البيضاء الطباشيرية تعدّ علامة على الإصابة بالتسوس.
البقع السوداء
قال تشانغ: "أما الصبغات السوداء الداكنة فقد تعني التسوس المتقدم أو موت نسيج اللب".
وتابع: "وفي حالات نادرة، يمكن أن ترتبط بالتعرض للمعادن الثقيلة".
وأكد خبراء أن ملاحظة تغيّر لون الأسنان باستخدام الأدوات المناسبة هو أحد أبسط الطرق لحماية صحتها على المدى الطويل.
وفقًا للمركز البريطاني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعاني 3.7 مليار شخص حول العالم من أمراض الفم.
ويمكن أن يؤدي تسوس الأسنان إلى فقدان الأسنان، أو حتى التهابات تهدد الحياة.
سكاي نيوز
