وزير الخارجية المصري: موقف مصري أردني موحّد تجاه القضية الفلسطينية

09:22 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، على تطابق الموقف المصري والأردني تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر والأردن، باعتبارهما دولتي جوار مباشر لفلسطين، هما الأكثر تأثرًا بأي حالة عدم استقرار في غزة أو الضفة الغربية. اضافة اعلان





وأوضح عبدالعاطي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم أن هناك تنسيقًا كاملاً على مستوى القيادة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني، وكذلك على مستوى وزارتي الخارجية في البلدين، مضيفًا: "مصر تتحدث باسم الأردن، والأردن يتحدث باسم مصر، في تأكيد واضح على عمق العلاقات والتنسيق المستمر."



وشدد الوزير على أن البلدين يرفضان بشكل قاطع مخططات التهجير القسري، معتبرًا أن هذه المخططات تمثل "خطًا أحمر" لكل من الأردن ومصر، ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف.



وأضاف أن التنسيق المصري الأردني الوثيق على مختلف المستويات، وخاصة القيادية، ساهم في تغيير الرواية السائدة في الغرب حول حقيقة ما يجري في غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية لا يقل خطورة عما يجري في قطاع غزة.



وفي إطار الجهود المشتركة، أشار عبدالعاطي إلى أن مصر والأردن يعملان بشكل متواصل على حشد الدعم السياسي والإنساني لصالح القضية الفلسطينية.



وأكد وزير الخارجية المصري أن هناك تنسيق مصري أردني ومع الشركاء الدوليين لعقد مؤتمر الإغاثة لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في قطاع غزة، بمشاركة الدول العربية والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أنه يتم حشد كل أشكال الدعم السياسي والمالي لتنفيذ خطة شاملة لإعادة الإعمار، بما يضمن توفير الحياة الكريمة للفلسطينيين.

