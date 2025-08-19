هيئة الطاقة والمركز الوطني للأمن النووي يشاركان في التمرين الميداني الوطني "عين التنين"

09:32 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742953 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي امس الاثنين, عن بدء مشاركة الهيئة والمركز في التمرين الميداني "عين التنين"، ضمن البرنامج الأردني – الأمريكي في مجال مواجهة أسلحة الدمار الشامل (CWMD). اضافة اعلان





يأتي ذلك بالتعاون مع وكالة خفض التهديدات الدفاعية الأمريكية (DTRA) ومختبرات أوكريدج ORNL التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية. حيث ويتولى المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي إدارة التمرين، والإشراف المباشر على مشاركة الهيئة والمركز فيه، بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية.



وقال السعايدة في تصريحات صحفية اليوم إن التمرين الذي يستمر يومين, يهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية ورفع مستوى التنسيق المؤسسي في التعامل مع حوادث الأمن النووي المحتملة، بما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال الأمن والسلامة النووية.



وأكد المهندس السعايدة، أن مشاركة الهيئة في هذا التمرين تأتي انطلاقاً من مسؤولياتها الرقابية والتنظيمية على قطاع العمل الإشعاعي والنووي، وحرصها على ضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفاعلة، مشدداً على أن الهيئة تولي أهمية قصوى لتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بما يحمي الإنسان والبيئة ويعزز الأمن النووي في المملكة.



وقال السعايدة أن الهيئة، من خلال المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي ووحداتها التنظيمية المتخصصة، تعمل على تطوير قدراتها الفنية والبشرية، وتدريب كوادرها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يضمن الاستجابة الفاعلة في التعامل مع الظروف الطارئة والاستثنائية.

