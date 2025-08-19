هيئة الطاقة والمركز الوطني للأمن النووي يشاركان في التمرين الميداني الوطني "عين التنين"

يأتي ذلك بالتعاون مع وكالة خفض التهديدات الدفاعية الأمريكية (DTRA) ومختبرات أوكريدج ORNL التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية. حيث ويتولى المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي إدارة التمرين، والإشراف المباشر على مشاركة الهيئة والمركز فيه، بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية.
وقال السعايدة في تصريحات صحفية اليوم إن التمرين الذي يستمر يومين, يهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية ورفع مستوى التنسيق المؤسسي في التعامل مع حوادث الأمن النووي المحتملة، بما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال الأمن والسلامة النووية.
وأكد المهندس السعايدة، أن مشاركة الهيئة في هذا التمرين تأتي انطلاقاً من مسؤولياتها الرقابية والتنظيمية على قطاع العمل الإشعاعي والنووي، وحرصها على ضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفاعلة، مشدداً على أن الهيئة تولي أهمية قصوى لتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بما يحمي الإنسان والبيئة ويعزز الأمن النووي في المملكة.
وقال السعايدة أن الهيئة، من خلال المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي ووحداتها التنظيمية المتخصصة، تعمل على تطوير قدراتها الفنية والبشرية، وتدريب كوادرها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يضمن الاستجابة الفاعلة في التعامل مع الظروف الطارئة والاستثنائية.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق مهرجان منازل الشعراء السنوي في عجلون
-
وزير التربية يفتتح البطولة العربية للرياضة المدرسية
-
وزير الخارجية المصري: موقف مصري أردني موحّد تجاه القضية الفلسطينية
-
وزير الثقافة: ترميم البيوت وإحياء تاريخها مسؤولية حضارية
-
أكثر من 70 ألف طلب للقبول الموحد في البكالوريوس وأكثر من 10 آلاف للدبلوم المتوسط
-
فيديو .. أبو زيد لضابط إسرائيلي: إن تطاولت على الشخصيات الأردنية سأمسح بك الاستديو
-
زراعة لواء بني كنانة تدعو لمكافحة النمل الأبيض
-
انطلاق الملتقى الأول لريادة الأعمال المهنية بالزرقاء