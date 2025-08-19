جولة مشاورات سياسية بين الأردن وجنوب أفريقيا

وتناولت المشاورات السياسية، التي عقدت في عمان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والسياحية بما فيها السياحة الدينية.
واتفق الطرفان على مواصلة التعاون والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الدعم في الترشيحات الأممية، والتطورات الإقليمية.
