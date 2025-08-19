جولة مشاورات سياسية بين الأردن وجنوب أفريقيا

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الثلاثاء، جولة مشاورات سياسية مع جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة، برئاسة أمين عام الوزارة السفير ماجد القطارنة، ونائب وزير الخارجية والتعاون في جنوب أفريقيا آنا ثاندي موراكا.

وتناولت المشاورات السياسية، التي عقدت في عمان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والسياحية بما فيها السياحة الدينية.