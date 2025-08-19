انطلاق مهرجان منازل الشعراء السنوي في عجلون

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان منازل الشعراء السنوي في موسمه العاشر بقاعات مسك الجبال بمحافظة عجلون، نظمه ملتقى أصالة عجلون للتراث والثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة عجلون.

وأكد مدير ثقافة عجلون سامر الفريحات راعي المهرجان أن تبادل الخبرات الثقافية يمثل أولوية في العمل الثقافي الهادف إلى إبراز النتاج الأدبي والفكري الذي تزخر به المحافظة، مشيرًا إلى أن عجلون احتضنت على مر التاريخ قامات أدبية وثقافية أسهمت في إثراء المشهدين الوطني والعربي.



وأشار إلى أن المهرجان يشكل محطة أدبية سنوية تجمع المبدعين من الأردن وخارجه وتجسد رسالة أبناء المحافظة في رفد الحراك الثقافي الوطني بما يعزز الهوية الأردنية ويعكس خصوصية الإرث التاريخي والثقافي لعجلون.



وقال منسق المهرجان، الشاعر محمد المومني، إن "منازل الشعراء" يعد شاهداً على عراقة المنطقة التي كانت موئلاً للشعراء والعلماء عبر العصور، مبيناً أن المهرجان انطلق قبل 10 أعوام بدعم ذاتي واستطاع أن يتحول إلى ملتقى وطني وعربي للتبادل الثقافي.