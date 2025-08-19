الثلاثاء 2025-08-19 10:31 م
 

انطلاق مهرجان منازل الشعراء السنوي في عجلون

ا
جانب من المهرجان
 
الثلاثاء، 19-08-2025 10:15 م

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان منازل الشعراء السنوي في موسمه العاشر بقاعات مسك الجبال بمحافظة عجلون، نظمه ملتقى أصالة عجلون للتراث والثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة عجلون.

اضافة اعلان


وأكد مدير ثقافة عجلون سامر الفريحات راعي المهرجان أن تبادل الخبرات الثقافية يمثل أولوية في العمل الثقافي الهادف إلى إبراز النتاج الأدبي والفكري الذي تزخر به المحافظة، مشيرًا إلى أن عجلون احتضنت على مر التاريخ قامات أدبية وثقافية أسهمت في إثراء المشهدين الوطني والعربي.


وأشار إلى أن المهرجان يشكل محطة أدبية سنوية تجمع المبدعين من الأردن وخارجه وتجسد رسالة أبناء المحافظة في رفد الحراك الثقافي الوطني بما يعزز الهوية الأردنية ويعكس خصوصية الإرث التاريخي والثقافي لعجلون.


وقال منسق المهرجان، الشاعر محمد المومني، إن "منازل الشعراء" يعد شاهداً على عراقة المنطقة التي كانت موئلاً للشعراء والعلماء عبر العصور، مبيناً أن المهرجان انطلق قبل 10 أعوام بدعم ذاتي واستطاع أن يتحول إلى ملتقى وطني وعربي للتبادل الثقافي.


واشتملت الفعاليات بأمسية شعرية قدم خلالها عدد من الشعراء العرب والأردنيين نصوصاً تغنت بالأردن وأصالته وإرثه الحضاري، وإضاءات حول تاريخ ومعالم عجلون الدينية والتراثية إضافة إلى وصلة موسيقية على آلة العود أضفت أجواء فنية مميزة على المهرجان.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

السعودية تجدد دعمها لجهود التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية

عربي ودولي السعودية تجدد دعمها لجهود التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية

ت

أخبار محلية جولة مشاورات سياسية بين الأردن وجنوب أفريقيا

تعبيرية

طب وصحة من الرمادي إلى الأبيض الطباشيري .. كل لون في أسنانك يحمل رسالة صحية

ا

أخبار محلية انطلاق مهرجان منازل الشعراء السنوي في عجلون

h

أخبار محلية وزير التربية يفتتح البطولة العربية للرياضة المدرسية

شكوى قضائية ضد نعيم قاسم .. بعد اتهامات بإثارة الفتنة

عربي ودولي شكوى قضائية ضد نعيم قاسم .. بعد اتهامات بإثارة الفتنة

إسرائيل تمول حربها على غزة بتخفيضات واسعة في ميزانيات الوزارات

فلسطين إسرائيل تمول حربها على غزة بتخفيضات واسعة في ميزانيات الوزارات

هيئة الطاقة والمركز الوطني للأمن النووي يشاركان في التمرين الميداني الوطني "عين التنين"

أخبار محلية هيئة الطاقة والمركز الوطني للأمن النووي يشاركان في التمرين الميداني الوطني "عين التنين"



 
 





الأكثر مشاهدة