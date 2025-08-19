الثلاثاء 2025-08-19 08:57 م
 

القسام: دمرنا جرافة عسكرية صهيونية الأحد جنوب حي الزيتون

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 19-08-2025 07:52 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام أن مجاهدوها وبعد عودتهم من خطوط القتال أكدوا تدمير جرافة عسكرية صهيونية من نوع "D9" عصر أول أمس الأحد في ملعب المناصرة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة .اضافة اعلان


وتستمر المواجهات العسكرية بين فصائل المقاومة وبين الاحتلال في غزة وسط أحاديث عن هدنة ووقف إطلاق نار ومفاوضات مستمرة بين الطرفين .
 
 
