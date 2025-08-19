القسام: دمرنا جرافة عسكرية صهيونية الأحد جنوب حي الزيتون

07:52 م

الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام أن مجاهدوها وبعد عودتهم من خطوط القتال أكدوا تدمير جرافة عسكرية صهيونية من نوع "D9" عصر أول أمس الأحد في ملعب المناصرة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة .





وتستمر المواجهات العسكرية بين فصائل المقاومة وبين الاحتلال في غزة وسط أحاديث عن هدنة ووقف إطلاق نار ومفاوضات مستمرة بين الطرفين .

