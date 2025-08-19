الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية حازمة لوقف جرائم الاحتلال

الوكيل الإخباري- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة وملموسة لوقف حرب الاحتلال الإسرائيلي على الدولة الفلسطينية، محذرة من خطورة المخططات الرامية إلى استكمال اجتياح قطاع غزة.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة جيش الاحتلال على مخططات إعادة احتلال مدينة غزة التاريخية بأكملها، بما ينذر بفرض نزوح قسري جديد لأكثر من 900 ألف مواطن باتجاه جنوب القطاع وتدمير ما تبقى من أحياء ومنازل ومنشآت في المدينة.