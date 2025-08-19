الثلاثاء 2025-08-19 02:03 م
 

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية حازمة لوقف جرائم الاحتلال

الخارجية
وزارة الخارجية الفلسطينية
 
الثلاثاء، 19-08-2025 01:58 م

الوكيل الإخباري-   طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة وملموسة لوقف حرب الاحتلال الإسرائيلي على الدولة الفلسطينية، محذرة من خطورة المخططات الرامية إلى استكمال اجتياح قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة جيش الاحتلال على مخططات إعادة احتلال مدينة غزة التاريخية بأكملها، بما ينذر بفرض نزوح قسري جديد لأكثر من 900 ألف مواطن باتجاه جنوب القطاع وتدمير ما تبقى من أحياء ومنازل ومنشآت في المدينة.


وأكدت أن تنفيذ هذا المخطط يكشف مجددا حقيقة حرب الاحتلال على الدولة الفلسطينية ووحدة أراضيها وشعبها وشرعية مؤسساتها وعلى المدنيين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرا بعد تحويل قطاع غزة إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية.

 
 
