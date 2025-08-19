الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية حازمة لوقف جرائم الاحتلال

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة جيش الاحتلال على مخططات إعادة احتلال مدينة غزة التاريخية بأكملها، بما ينذر بفرض نزوح قسري جديد لأكثر من 900 ألف مواطن باتجاه جنوب القطاع وتدمير ما تبقى من أحياء ومنازل ومنشآت في المدينة.
وأكدت أن تنفيذ هذا المخطط يكشف مجددا حقيقة حرب الاحتلال على الدولة الفلسطينية ووحدة أراضيها وشعبها وشرعية مؤسساتها وعلى المدنيين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرا بعد تحويل قطاع غزة إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية.
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يهاجمون منزلا في رام الله
-
3 شهداء نتيجة سوء التغذية في غزة خلال 24 ساعة
-
كاتس يتسلم اليوم خطة أركان الجيش الإسرائيلي لاحتلال غزة
-
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي 74
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
-
شهيدان من منتظري المساعدات شمالي رفح
-
غزة.. العالم ينتظر رد إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار الأخير
-
4 شهداء باستهداف خيمة نازحين في دير البلح