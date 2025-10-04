السبت 2025-10-04 07:32 م
 

بدء التدريس في الجامعات الأحد للفصل الدراسي الأول

الجامعة الأردنية
الجامعة الاردنية
 
السبت، 04-10-2025 05:36 م

الوكيل الإخباري-   يبدأ تدريس الطلبة رسميا في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، الأحد 5 تشرين الأول.

وكان مجلس التعليم العالي، أقرّ توحيد موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2025 في الجامعات الرسمية، بحيث يبدأ الفصل بتاريخ 28 أيلول، على أن يبدأ تدريس الطلبة رسمياً يوم الأحد 5 تشرين الأول.

 

كما يبدأ الفصل الدراسي الأول في الجامعات الخاصة يوم الأحد 5 تشرين الأول، على أن يبدأ تدريس الطلبة رسمياً اعتباراً من 12 من الشهر ذاته.

 
 
