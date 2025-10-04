بدء التدريس في الجامعات الأحد للفصل الدراسي الأول

الوكيل الإخباري- يبدأ تدريس ال طلبة رسميا في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، الأحد 5 تشرين الأول.

وكان مجلس التعليم العالي، أقرّ توحيد موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2025 في الجامعات الرسمية، بحيث يبدأ الفصل بتاريخ 28 أيلول، على أن يبدأ تدريس الطلبة رسمياً يوم الأحد 5 تشرين الأول.