بدء التدريس في الجامعات الأحد للفصل الدراسي الأول

وكان مجلس التعليم العالي، أقرّ توحيد موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2025 في الجامعات الرسمية، بحيث يبدأ الفصل بتاريخ 28 أيلول، على أن يبدأ تدريس الطلبة رسمياً يوم الأحد 5 تشرين الأول.
