برعاية الأمير فراس بن رعد "برومين ماراثون عمّان الدولي" يختتم فعالياته الدولية

الوكيل الإخباري- تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد، اختتمت الجمعية الأردنية للماراثونات فعاليات النسخة الخامسة عشرة من "برومين ماراثون عمّان الدولي"، اليوم الجمعة، الذي أقيم تحت شعار "اركض في قلب عمّان"، بمشاركة أكثر من 5000 عدّاء وعدّاءة من الأردن ودول عربية وأجنبية، وسط أجواء رياضية وإنسانية جسّدت روح العطاء والتكافل.

اضافة اعلان



وشهدت السباقات الثلاثة الرئيسية لمسافات 10 كم، و21 كم، و42 كم فردي وتتابع، منافسة قوية بين العدّائين الذين أنهوا سباقاتهم في الساحة الهاشمية، أعقبها حفل تتويج للفائزين في المدرج الروماني، بحضور وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الأردنية للماراثونات، وأحمد يعقوب ممثلاً عن شركة برومين الأردن، ومدير عام الجمعية لينا الكرد.



وشهدت نسخة هذا العام مشاركة مميزة لعدّائي منظمة Right to Movement الفلسطينية، إلى جانب عدّائين دوليين قدموا خصيصاً للمشاركة في الحدث، بما يعكس مكانة الماراثون على خريطة السباقات العالمية.



وتميّزت السباقات هذا العام بمسار جديد تخللته محطات تشجيعية وترفيهية، أضفت طابعاً احتفالياً وحماسياً على أجواء الماراثون، فيما جاءت النتائج على النحو الآتي:

في سباق 42 كم فردي، أحرز حذيفة العكّاوي المركز الأول لفئة الرجال، تلاه أحمد محيسن ثانياً، ولؤي البوسطه ثالثاً، فيما تصدرت هانويا حسب الله فئة السيدات، تلتها ناهدة البوّات ثانية، وجنيفر بويل ثالثة.

وفي سباق 42 كم تتابع، فاز فريق الأمن العام للرجال بالمركز الأول، وفريق القوات المسلحة (أ) ثانياً، وفريق القوات المسلحة (ب) ثالثاً، فيما أحرز فريق الأمن العام للسيدات المركز الأول لفئة الإناث، وفريق الأمن العام المختلط المركز الأول لفئة المختلط.



أما في سباق 21 كم، فقد جاء عبد العزيز الصانعي في المركز الأول لفئة الرجال، يليه أيمن حسين ثانياً، وتوماس لوري ثالثاً، بينما تصدّرت أمل صباح فئة السيدات، تلتها سماح موسى و إيمي غونزاكا.



وفي فئة الاحتياجات الخاصة، فاز علي سوالمة بالمركز الأول لفئة الكراسي المتحركة، ونبيل المقابلة بفئة الإعاقة البصرية الجزئية، وسهيل نشاش بفئة الإعاقة البصرية الكلية.



وفي سباق 10 كم، حقق سعد عطية المركز الأول لفئة الرجال، وهبة حمود المركز الأول لفئة السيدات، بينما أحرز عبد الرحمن مخلوف المركز الأول لفئة الكراسي المتحركة للرجال، ونور مصلح المركز الأول لفئة الإعاقة البصرية للسيدات.



كما تم تكريم هشام مهيار بصفته أكبر المتسابقين سناً لمشاركته المستمرة منذ عام 2009، إلى جانب الفائزين بالفئات العمرية المختلفة.



وفي إطار التزام الجمعية الأردنية للماراثونات بمسؤوليتها المجتمعية، خُصص 20% من عائدات التسجيل لدعم غزة عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، و20% أخرى لجمعية العون الطبي الفلسطيني لعلاج اللاجئين في المخيمات، تأكيداً على أن الماراثون منصة رياضية وإنسانية تُجسّد قيم العطاء والتكافل.



كما واصلت الجمعية تعاونها مع مركز زها الثقافي ضمن مشروع إعادة تدوير عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة خلال السباقات، بهدف تعزيز الوعي البيئي، وتخصيص عائداته لإنشاء مركز علاجي للأطفال المصابين بالشلل الدماغي، في خطوة تؤكد التزام الماراثون بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية.



وحصل "برومين ماراثون عمّان الدولي" هذا العام على اعتراف دولي جديد بوصفه واحداً من أبرز سباقات الشوارع المعتمدة عالمياً، ما يعزز مكانته كحدث رياضي وسياحي رائد يجذب العدّائين من مختلف أنحاء العالم.



من جهتها، عبّرت مدير عام الجمعية الأردنية للماراثونات لينا الكرد عن فخرها بالنجاحات التي حققها الماراثون على المستويات الرياضية والإنسانية والبيئية، مشيدةً بدعم الشركاء والرعاة، وفي مقدمتهم برومين الأردن الراعي الرئيسي، والبنك العربي الراعي الذهبي، وكافة المؤسسات الوطنية التي ساهمت في إنجاح الحدث وإخراجه بأبهى صورة.