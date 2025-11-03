رجل في سنغافورة يحرر قطة من قبضة أفعى ضخمة بفيديو نال ملايين المشاهدات

الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، أظهر لي وهو يحمل هاتفه بيد، ويمسك بذيل الثعبان باليد الأخرى، بعدما سمع صوت خنق صادر من بين النباتات الكثيفة. وبمجرد أن لاحظ ذيل الثعبان، أدرك أنه كان يهاجم قطة، فسارع إلى سحب الثعبان بقوة وهزّه في الهواء حتى حرّر القطة من قبضته.
وأشاد المتابعون بشجاعة لي وسرعة تصرفه، رغم المخاطر الكبيرة التي ترافق التعامل مع هذا النوع من الثعابين، المعروفة بقوتها وقدرتها على خنق فرائسها.
وأوضح الخبراء أن ثعابين البايثون غير سامة لكنها قوية بما يكفي لقتل حيوانات أكبر من القطط، داعين إلى توخي الحذر في مثل هذه الحالات.
وحصد الفيديو ملايين المشاهدات وموجة واسعة من الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه كثيرون بأنه مشهد بطولي نادر يجمع بين الشجاعة والرحمة.
The cat escaped, and the python was unharmed.
The man later apologized to the snake for depriving it of his meal, and said he would’ve helped the snake… pic.twitter.com/3RQIiGJiUf
