الإثنين 2025-11-03 01:01 م
 

رجل في سنغافورة يحرر قطة من قبضة أفعى ضخمة بفيديو نال ملايين المشاهدات

25
تعبيرية
 
الإثنين، 03-11-2025 11:08 ص

الوكيل الإخباري-   انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق لحظة إنقاذ رجل سنغافوري يُدعى ماركوس لي لقطة كانت على وشك أن تُبتلع من قبل ثعبان بايثون ضخم.

اضافة اعلان


الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، أظهر لي وهو يحمل هاتفه بيد، ويمسك بذيل الثعبان باليد الأخرى، بعدما سمع صوت خنق صادر من بين النباتات الكثيفة. وبمجرد أن لاحظ ذيل الثعبان، أدرك أنه كان يهاجم قطة، فسارع إلى سحب الثعبان بقوة وهزّه في الهواء حتى حرّر القطة من قبضته.


وأشاد المتابعون بشجاعة لي وسرعة تصرفه، رغم المخاطر الكبيرة التي ترافق التعامل مع هذا النوع من الثعابين، المعروفة بقوتها وقدرتها على خنق فرائسها.


وأوضح الخبراء أن ثعابين البايثون غير سامة لكنها قوية بما يكفي لقتل حيوانات أكبر من القطط، داعين إلى توخي الحذر في مثل هذه الحالات.


وحصد الفيديو ملايين المشاهدات وموجة واسعة من الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه كثيرون بأنه مشهد بطولي نادر يجمع بين الشجاعة والرحمة.

 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

سجن عوفر العسكري الإسرائيلي

فلسطين الكنيست يقر مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين

5

تكنولوجيا ميزة Gboard الجديدة تمكنك من إرسال صورة GIF عصرية وحديثة

اردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين اردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

جيني تنظّم فعالية صحية وتوعوية لموظفاتها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

أخبار الشركات جيني تنظّم فعالية صحية وتوعوية لموظفاتها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

5

تكنولوجيا كيفية إلغاء أو إيقاف اشتراك YouTube TV مؤقتا

ت

تكنولوجيا كيفية تعطيل وضع تقييد المحتوى (Restricted Mode) على يوتيوب

ى

تكنولوجيا أدوبي تكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي تجريبية للتحرير الرقمي

مجلس الأعيان

أخبار محلية الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش



 
 





الأكثر مشاهدة