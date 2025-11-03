الإثنين 2025-11-03 12:59 م
 

لأول مرة في الأردن.. عملية نوعية لاستخراج حصوة من الكلى باستخدام المنظار في مأدبا

استخراج حصوة كبيرة من الكلى باستخدام المنظار في مأدبا
استخراج حصوة كبيرة من الكلى باستخدام المنظار في مأدبا
 
الإثنين، 03-11-2025 11:05 ص
الوكيل الإخباري-   تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى النديم الحكومي في محافظة مأدبا من إجراء عملية نوعية لاستخراج حصوة كبيرة من الكلية باستخدام المنظار.اضافة اعلان


وقال مدير المستشفى الدكتور بهاء الحلالمة إن إجراء هذه العملية النوعية جاء نتيجة اهتمام وزارة الصحة بتوفير البيئة المناسبة لعمل هذا النوع من العمليات النوعية، وكذلك الحرص على توفير الأدوات والأجهزة الحديثة لخدمة المرضى في محافظة مأدبا.

وفي تفاصيل العملية، قال رئيس الفريق اختصاصي جراحة الكلى والمسالك الدكتور راشد الخلايلة إن الحصوة يبلغ طولها 4 سنتيمترات واستخرجت من كلية مريض يعاني بالأصل من تشوه خلقي في الكلى يسمى" حذوة الفرس" وتمت العملية باستخدام المنظار بواسطة 4 ثقوب صغيرة.

وأضاف أن صعوبة هذه العملية تكمن في وجود تشوه حذوة الفرس في الكلى، فيكون الوضع التشريحي للكلية والشرايين المغذية لها غير اعتيادي، مشيرا إلى أن هذه العملية تجرى لأول مرة في الأردن، بحيث تم استخدام المنظار بثقوب صغيرة ما يقلل من الألم ما بعد العملية ويسرع من تشافي وخروج المريض من المستشفى.

ويتكون الفريق الطبي الذي أجرى العملية من أطباء اختصاصي الدكتور راشد الخلايلة والدكتور سليمان أبو جودة، والدكتور قصي سمرين، وأطباء وفنيي التخدير بإشراف الدكتور محمد الحواتمة وفريق تمريض العمليات بإشراف الممرض جميل الفشيكات، وتمريض قسم الجراحة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

5

تكنولوجيا ميزة Gboard الجديدة تمكنك من إرسال صورة GIF عصرية وحديثة

اردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين اردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

جيني تنظّم فعالية صحية وتوعوية لموظفاتها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

أخبار الشركات جيني تنظّم فعالية صحية وتوعوية لموظفاتها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

5

تكنولوجيا كيفية إلغاء أو إيقاف اشتراك YouTube TV مؤقتا

ت

تكنولوجيا كيفية تعطيل وضع تقييد المحتوى (Restricted Mode) على يوتيوب

ى

تكنولوجيا أدوبي تكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي تجريبية للتحرير الرقمي

مجلس الأعيان

أخبار محلية الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش

5841

فن ومشاهير إليسا تحتفل بوصول 6 مليارات مشاهدة على يوتيوب



 
 





الأكثر مشاهدة