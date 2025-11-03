لأول مرة في الأردن.. عملية نوعية لاستخراج حصوة من الكلى باستخدام المنظار في مأدبا

11:05 ص

الوكيل الإخباري- تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى النديم الحكومي في محافظة مأدبا من إجراء عملية نوعية لاستخراج حصوة كبيرة من الكلية باستخدام المنظار.





وقال مدير المستشفى الدكتور بهاء الحلالمة إن إجراء هذه العملية النوعية جاء نتيجة اهتمام وزارة الصحة بتوفير البيئة المناسبة لعمل هذا النوع من العمليات النوعية، وكذلك الحرص على توفير الأدوات والأجهزة الحديثة لخدمة المرضى في محافظة مأدبا.



وفي تفاصيل العملية، قال رئيس الفريق اختصاصي جراحة الكلى والمسالك الدكتور راشد الخلايلة إن الحصوة يبلغ طولها 4 سنتيمترات واستخرجت من كلية مريض يعاني بالأصل من تشوه خلقي في الكلى يسمى" حذوة الفرس" وتمت العملية باستخدام المنظار بواسطة 4 ثقوب صغيرة.



وأضاف أن صعوبة هذه العملية تكمن في وجود تشوه حذوة الفرس في الكلى، فيكون الوضع التشريحي للكلية والشرايين المغذية لها غير اعتيادي، مشيرا إلى أن هذه العملية تجرى لأول مرة في الأردن، بحيث تم استخدام المنظار بثقوب صغيرة ما يقلل من الألم ما بعد العملية ويسرع من تشافي وخروج المريض من المستشفى.



ويتكون الفريق الطبي الذي أجرى العملية من أطباء اختصاصي الدكتور راشد الخلايلة والدكتور سليمان أبو جودة، والدكتور قصي سمرين، وأطباء وفنيي التخدير بإشراف الدكتور محمد الحواتمة وفريق تمريض العمليات بإشراف الممرض جميل الفشيكات، وتمريض قسم الجراحة.