الإثنين 2025-11-03 01:01 م
 

سقط على رأسه.. إصابة نجل ريم سامي ودخوله العناية المركزة

25
الفنانة ريم سامي
 
الإثنين، 03-11-2025 11:14 ص

الوكيل الإخباري-   تصدّر خبر الحالة الصحية لحفيد الفنانة ريم سامي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلان والدها سامي عبد العزيز عن تعرض الطفل لوعكة صحية خطيرة استدعت دخوله وحدة العناية المركزة إثر سقوطه المفاجئ على رأسه.

وعبر الجمهور عن قلقه ودعواته للطفل بالشفاء العاجل، فيما لم تكشف العائلة حتى الآن عن تفاصيل إضافية حول تطورات حالته الصحية.


ونشر والد الفنانة رسالة مؤثرة على صفحته بـفيس بوك قال فيها:
"الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. ما إن سجدت لله شاكرا نجاة حفيدتي إثر حادث تصادم، حتى فزعت بخبر إصابة حفيدي وسقوطه على رأسه ودخوله الرعاية المركّزة. اللهم أتم عليهما نعمتك بالعافية واحفظ أبنائنا وأحفادنا من كل سوء."

 

