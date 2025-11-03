سقط على رأسه.. إصابة نجل ريم سامي ودخوله العناية المركزة

وعبر الجمهور عن قلقه ودعواته للطفل بالشفاء العاجل، فيما لم تكشف العائلة حتى الآن عن تفاصيل إضافية حول تطورات حالته الصحية.
ونشر والد الفنانة رسالة مؤثرة على صفحته بـفيس بوك قال فيها:
"الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. ما إن سجدت لله شاكرا نجاة حفيدتي إثر حادث تصادم، حتى فزعت بخبر إصابة حفيدي وسقوطه على رأسه ودخوله الرعاية المركّزة. اللهم أتم عليهما نعمتك بالعافية واحفظ أبنائنا وأحفادنا من كل سوء."
