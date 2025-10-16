بلدية إربد توضح حول إزالة خلطة إسفلتية قام بتعبيدها مواطن

09:44 م

الوكيل الإخباري- أزالت بلدية إربد الكبرى أحد المنحدرات المائلة (رمبة) التي أقامها أحد المواطنين بطريقة مخالفة وخطيرة في شارع الملكة نور بمنطقة الروضة، بعد أن تبين أنها تشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامة المركبات والمارة.





وقالت البلدية في بيان صحفي الخميس، إن المواطن قام بتعبيد الرمبة باستخدام الخلطة الإسفلتية الساخنة رغم تنبيهه مسبقا بعدم قانونية العمل وخطورته.



وأضافت أن الرمبة ارتفعت عن مستوى الطريق بنحو 25 سم وامتدت على مساحة تقارب 4 أمتار، ما أدى إلى إغلاق مسرب كامل من الشارع وتسبب بإعاقة مرورية واضحة.



وأكدت البلدية أنها سبق وأن أزالت مادة "البيس كورس" التي وضعها المواطن في الموقع نفسه، وطلبت منه الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، إلا أنه لم يستجب، ما استدعى التدخل الفوري لحماية السلامة العامة.



وشددت البلدية على أنها لن تتهاون مع أي اعتداءات أو مخالفات على الطرق العامة من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، لافتة إلى أن مثل هذه الإنشاءات العشوائية قد تؤدي إلى حوادث انقلاب خطيرة للمركبات.