الأحد 2025-10-19 07:42 م
 

الحكومة تقر نظامًا جديدًا لتنظيم رسوم المرور على الطرق وتشغيل الطرق البديلة

الحكومة تقر نظامًا جديدًا لتنظيم رسوم المرور على الطرق وتشغيل الطرق البديلة
الحكومة تقر نظامًا جديدًا لتنظيم رسوم المرور على الطرق وتشغيل الطرق البديلة
 
الأحد، 19-10-2025 07:11 م
الوكيل الإخباري-   أقرّ مجلس الوزراء نظامًا معدّلًا لنظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2025، استكمالًا للإجراءات التشريعية اللازمة لتشغيل الطرق البديلة في المملكة، التي أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن فتح الاستثمار فيها مؤخرًا.اضافة اعلان


ويهدف النظام إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير وتشغيل الطرق، مما يسهم في تقليل الازدحامات المرورية وتحسين كفاءة خدمات النقل.

كما يتوقع أن يسهم النظام في تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق المحاذية للطرق الجديدة من خلال تحسين الوصول وجذب الاستثمارات.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية بسبب عارض صحي.. الملك لن يعقد لقاءه مع رئيس وزراء سلوفينيا

ب

أخبار محلية الحكومة تقر نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمّان

إحالة موظف في أمانة عمّان إلى المدّعي العام بعد قيامه بتفتيش دون صلاحية

أخبار محلية إحالة موظف في أمانة عمّان إلى المدّعي العام بعد قيامه بتفتيش دون صلاحية

وفد رؤساء المحاكم الدستورية العرب يزور المدينة الأثرية في جرش

أخبار محلية وفد رؤساء المحاكم الدستورية العرب يزور المدينة الأثرية في جرش

الحكومة تقر نظامًا جديدًا لتنظيم رسوم المرور على الطرق وتشغيل الطرق البديلة

أخبار محلية الحكومة تقر نظامًا جديدًا لتنظيم رسوم المرور على الطرق وتشغيل الطرق البديلة

ل

أخبار محلية مهم إلى كافة السائقين حاملي الرخص من الفئة الأولى وحتى السادسة

تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة التحول الرقمي في النشر

أخبار محلية تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة التحول الرقمي في النشر

ا

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأحد



 
 





الأكثر مشاهدة