الحكومة تقر نظامًا جديدًا لتنظيم رسوم المرور على الطرق وتشغيل الطرق البديلة

07:11 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750517 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس الوزراء نظامًا معدّلًا لنظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2025، استكمالًا للإجراءات التشريعية اللازمة لتشغيل الطرق البديلة في المملكة، التي أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن فتح الاستثمار فيها مؤخرًا. اضافة اعلان





ويهدف النظام إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير وتشغيل الطرق، مما يسهم في تقليل الازدحامات المرورية وتحسين كفاءة خدمات النقل.



كما يتوقع أن يسهم النظام في تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق المحاذية للطرق الجديدة من خلال تحسين الوصول وجذب الاستثمارات.