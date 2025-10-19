الحكومة تقر نظامًا جديدًا لتنظيم رسوم المرور على الطرق وتشغيل الطرق البديلة

ويهدف النظام إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير وتشغيل الطرق، مما يسهم في تقليل الازدحامات المرورية وتحسين كفاءة خدمات النقل.
كما يتوقع أن يسهم النظام في تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق المحاذية للطرق الجديدة من خلال تحسين الوصول وجذب الاستثمارات.
