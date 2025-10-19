وفد رؤساء المحاكم الدستورية العرب يزور المدينة الأثرية في جرش

07:11 م

الوكيل الإخباري- استقبلت محافظة جرش اليوم الأحد، وفدا يضم رؤساء المحاكم الدستورية في دول عربية، في إطار زيارة رسمية للمدينة الأثرية تزامنا مع انعقاد الندوة الإقليمية للمحاكم الدستورية العربية في المملكة.





وأكد محافظ جرش الدكتور مالك الخريسات أن المحافظة درة السياحة الأردنية ونموذج يحتذى به في حسن الإدارة والاستقبال.



من جانبهم، أكد رؤساء المحاكم الدستورية العرب أن جرش تعد نموذجا مميزا في الحفاظ على الإرث التاريخي وتنشيط السياحة الثقافية، مشيدين بما تحظى به من اهتمام رسمي ومجتمعي.



وترأس الوفد رئيس المحكمة الدستورية الأردنية القاضي محمد الغزو، بمشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية القاضي بولس فهمي ورئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي منذر حسين ورئيس المجلس الدستوري اللبناني القاضي طنوش مشلب ورئيس المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية القاضي علي مهنا، إلى جانب ممثلين عن المحكمة الدستورية المغربية.



واطلع الوفد خلال جولته في المدينة الأثرية على أبرز معالمها التاريخية، كما تضمنت الزيارة جولة في محمية المأوى للطبيعة والحياة البرية، حيث عبر أعضاء الوفد الزائر عن إعجابهم بجمال المدينة ومستوى التنظيم وحفاوة الاستقبال.

