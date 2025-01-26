 
الأحد 2025-01-26 02:14 م
 

بلدية اربد توقع اتفاقية لإنشاء "حسبة الجورة"

بلدية اربد الكبرى
بلدية اربد
الأحد، 26-01-2025 01:27 م

الوكيل الإخباري-    وقع رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي مع البنك الإسلامي اليوم الأحد في دار البلدية اتفاقية لتمويل إنشاء حسبة الجورة بمبلغ 1.7 مليون دينار.

اضافة اعلان


وحضر توقيع الاتفاقية رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وممثلون عن تجار الحسبة وعدد من أعضاء المجلس البلدي.


وقال الكوفحي، إن البلدية حصلت على موافقة وزارة الإدارة المحلية للاقتراض من البنك الإسلامي لإنشاء مشروع حسبة الجورة، مثنياً على جهود وزارة الإدارة المحلية بتذليل الصعاب للمضي بهذا المشروع.


وأشار إلى أنه تم هدم حسبة الجورة كونها آيلة للسقوط وتشكل خطرا حقيقيا على مرتادي السوق والتجار على حد سواء.

 
gnews

أحدث الأخبار

اشتباكات تدور بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات موالية لتركيا

عربي ودولي قتلى من الفصائل الموالية لتركيا خلال معارك شمالي سوريا

ا

عربي ودولي بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية المفوضية السامية تؤكد استمرارية الخدمات للاجئين في الأردن

وزارة الصحة

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين "الصحة" وجمعية القلب الاميركية

وزارة الزراعة

أخبار محلية الزراعة: توقيع إتفاقية لاستخدام الطحالب اللولبية لمكافحة سوء التغذية

فا

فن ومشاهير نجوم رمضان 2025: عابد فهد ودانييلا رحمة في 'نَفَس'

ا

شؤون برلمانية جلسة لمجلس النواب غداً الاثنين

محاولات تهجير أهل غزة ما زالت مستمرة

فلسطين "حماس" ردا على ترامب: لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن



 




الأكثر مشاهدة