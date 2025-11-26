بلدية الرصيفة تدعو للاستفادة من إعفاءات ضريبة المسقفات

07:07 م

الوكيل الإخباري- دعا رئيس لجنة بلدية الرصيفة المهندس حسام النجداوي، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى الاستفادة من قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والمتعلقة بالإعفاءات والخصومات الضريبية، والمبادرة إلى مراجعة البلدية لتسوية أوضاعهم المالية. اضافة اعلان





وأشاد بالقرارات الحكومية التي شملت منح إعفاءات من الغرامات وخصومات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي، والتي تأتي في إطار التخفيف عن المواطنين وتشجيعهم على تسديد التزاماتهم المالية.



وبين النجداوي أن القرارات تشمل منح خصم بنسبة 20 بالمئة على أصل المبالغ المترتبة على المكلفين من ضرائب المسقفات والمعارف، إلى جانب إعفاء كامل من الغرامات عن السنوات السابقة، كما يشمل القرار منح خصم بنسبة 20 بالمئة للمسددين مسبقا لرسوم مساهمة الصرف الصحي لهذا العام مع ترصيد قيمة الخصم لعام 2026.



وقال إنه بحسب القرارات الجديدة سيتم السماح بتقسيط أصل ضريبة المسقفات والأراضي حتى نهاية العام مع إعفاء كامل من الغرامات المترتبة عليها، إضافة إلى منح خصم بنسبة 25 بالمئة على رسوم التحققات والعوائد وفضلات الطرق في حال السداد قبل نهاية العام.



وأشار إلى أن القرارات شملت أيضا إعفاء مستأجري العقارات والأبنية العائدة ملكيتها للبلديات بنسبة 25 بالمئة من الأجور المترتبة عليهم في حال تسديدها قبل نهاية عام 2025، مع إمكانية تقسيط المبالغ المترتبة حتى نهاية العام الحالي.

