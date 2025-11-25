إدارة السير تحذر من الانزلاقات بسبب الأمطار

وأضافت الإدارة في بيانها التحذيري أن الأمطار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق، ولذا رجت من السائقين الانتباه الشديد أثناء قيادة مركباتهم.
وطلبت الإدارة من مستخدمي الطريق ضرورة القيادة بأقل من السرعات المقررة، وأكدت على أهمية ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.
