إدارة السير تحذر من الانزلاقات بسبب الأمطار

الوكيل الإخباري- أهابت إدارة السير بالسائقين ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات، وذلك مع بدء تساقط الأمطار التي قد تشكل خطر الانزلاقات.

وأضافت الإدارة في بيانها التحذيري أن الأمطار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق، ولذا رجت من السائقين الانتباه الشديد أثناء قيادة مركباتهم.



وطلبت الإدارة من مستخدمي الطريق ضرورة القيادة بأقل من السرعات المقررة، وأكدت على أهمية ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.