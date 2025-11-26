الأرصاد: الأمطار الأخيرة رفعت الموسم المطري حتى 6% في بعض المناطق

07:23 م

الوكيل الإخباري- أسهمت مجاميع الأمطار خلال الحالة الجوية الأخيرة التي تأثرت بها المملكة في تحسين الموسم المطري الحالي، بنسب تراوحت بين 1% و6% من المعدل الموسمي العام في عدد من المناطق. اضافة اعلان





وبحسب البيانات الصادرة عن الأرصاد، سجّلت محطة السلط أعلى مجموع مطري خلال الحالة بواقع 15.6 ملم بنسبة 3% من معدلها الموسمي، تلتها محطة الباقورة بـ15 ملم بنسبة 4%، ثم محطة الرمثا بـ13.5 ملم بنسبة 6%.



وفي العاصمة عمّان، سجّلت محطة حدائق الحسين 8 ملم ما نسبته 2% من معدلها الموسمي، فيما سجّلت محطة الطفيلة في جنوب المملكة 5.4 ملم بنسبة 3% من معدلها الموسمي.



من جانبه، أوضح مدير الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أن "الهطولات التي رافقت الحالة كان لها أثر إيجابي على الموسم المطري، خصوصًا في المناطق الشمالية التي أصبحت حول معدلاتها العامة المفترضة لهذا الوقت من العام"، مؤكدًا متابعة الأرصاد أداء الموسم بشكل مستمر، وأن مثل هذه الحالات — وإن كانت عشوائية — تُسهم بشكل فعّال في رفع رصيد الهطول.



وأضاف آل خطاب أن الموسم المطري ما يزال دون معدلاته الاعتيادية في أجزاء من وسط وجنوب المملكة، معربًا عن الأمل في المزيد من الحالات المطرية خلال الفترة المقبلة لتحسين الوضع العام.



ودعا المواطنين إلى الالتزام الدائم بالتحذيرات الصادرة عن الأرصاد، وخاصة الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول خلال الأحوال الجوية.