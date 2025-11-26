الأربعاء 2025-11-26 09:45 م
 

وزراء الإعلام العرب يوافقون على منح صفة مراقب لمنظمتين عربيتين

الأربعاء، 26-11-2025 07:37 م
الوكيل الإخباري- وافق مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الــ55 التي عقدت، اليوم الأربعاء، في جامعة الدول العربية على منح العضوية بصفة مراقب لدى المجلس، لكل من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.اضافة اعلان


ويندرج قرار المجلس في نطاق الانفتاح على الفاعلين الإعلاميين في العالم العربي والإسلامي، وتعزيز التعاون مع منظمات وهيئات تمارس نشاطات إعلامية، بقصد تبادل الخبرات والاستفادة من تجاربها وخططها وبرامج عملها في الحقل الإعلامي والتواصلي.
 
 
