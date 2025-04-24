بلدية السلط تعتزم اطلاق مركز متخصص بترميم المباني التراثية

وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن الهدف من المركز الحفاظ على الإرث الحضاري والطابع العمراني المميز في السلط، وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة في مجال الترميم، ما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.
وأضاف أن مبنى "فلاح الحمد" يعد من أبرز المعالم التاريخية في المدينة، وأن إنشاء مركز الترميم سيكون بالشراكة والتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومؤسسة إعمار السلط.
وأشار إلى أن الدراسات لإنشاء المركز ستركز على تدريب الكوادر الفنية وفق أسس علمية وعملية، بما يتناسب مع هوية السلط المعمارية ويعزز مكانتها كوجهة سياحية تراثية، كما سيكون المركز الجهة الرسمية المعتمدة لإصدار شهادات للفنيين واعتمادهم مختصين في مجال الصيانة والترميم.
من جهتها، بينت مديرة وحدة تطوير مشاريع وسط المدينة، المهندسة غيداء الخرابشة، أنه تم تشكيل لجنة مختصة لإعداد خطة إدارة وتشغيل مركز الصيانة والترميم، وأن من أهم أهدافه أن يكون مرجعا رئيسيا لإدارة أعمال الترميم، عبر دراسة تصنيف المباني وتحديد استخداماتها بما يتناسب مع تصميمها وطاقتها الاستيعابية، وما سيضمن استدامة الإرث الثقافي والعمراني.
ومن المتوقع أن يسهم المركز في تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب خبرات دولية في مجال الحفاظ على التراث، تماشيا مع تصنيف السلط كمدينة تراثية عالمية ضمن قائمة اليونسكو.
كما سيساهم المركز في إقبال أصحاب المباني التراثية لصيانتها وترميمها بعد توفر كوادر فنية متخصصة من أبناء المدينة.
-
أخبار متعلقة
-
45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
سيارتو يثمن دور الملك بالحفاظ على الاستقرار بالمنطقة والعالم
-
الصفدي والمشهداني: العلاقات الأردنية العراقية ثابتة ومتجذّرة
-
وزير الخارجية: عبء اللجوء يتطلب التعاون من الجميع
-
مذكرة تعاون بين "الهاشمية" و"زراعة الزرقاء"
-
وزير العمل يلتقي نقابة اصحاب المهن الميكانيكة ووكلاء السيارات
-
القضاء يقول كلمته في القضية المشهورة بـ"حريق دار الأسرة البيضاء للمسنين"
-
طرح عطاء لشراء كميات من القمح