بلدية السلط تعتزم اطلاق مركز متخصص بترميم المباني التراثية

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية السلط الكبرى عن توجهها لإطلاق أول مركز متخصص في صيانة وترميم الأبنية التراثية في مبنى "فلاح الحمد" التراثي، الذي تم استكمال أعمال الصيانة والترميم فيه وتسليمه للبلدية بالتعاون مع دائرة الآثار العامة ومجلس محافظة البلقاء.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن الهدف من المركز الحفاظ على الإرث الحضاري والطابع العمراني المميز في السلط، وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة في مجال الترميم، ما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.



وأضاف أن مبنى "فلاح الحمد" يعد من أبرز المعالم التاريخية في المدينة، وأن إنشاء مركز الترميم سيكون بالشراكة والتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومؤسسة إعمار السلط.



وأشار إلى أن الدراسات لإنشاء المركز ستركز على تدريب الكوادر الفنية وفق أسس علمية وعملية، بما يتناسب مع هوية السلط المعمارية ويعزز مكانتها كوجهة سياحية تراثية، كما سيكون المركز الجهة الرسمية المعتمدة لإصدار شهادات للفنيين واعتمادهم مختصين في مجال الصيانة والترميم.



من جهتها، بينت مديرة وحدة تطوير مشاريع وسط المدينة، المهندسة غيداء الخرابشة، أنه تم تشكيل لجنة مختصة لإعداد خطة إدارة وتشغيل مركز الصيانة والترميم، وأن من أهم أهدافه أن يكون مرجعا رئيسيا لإدارة أعمال الترميم، عبر دراسة تصنيف المباني وتحديد استخداماتها بما يتناسب مع تصميمها وطاقتها الاستيعابية، وما سيضمن استدامة الإرث الثقافي والعمراني.



ومن المتوقع أن يسهم المركز في تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب خبرات دولية في مجال الحفاظ على التراث، تماشيا مع تصنيف السلط كمدينة تراثية عالمية ضمن قائمة اليونسكو.