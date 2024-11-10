بلدية الكرك تناقش التحديات التي تواجه قطاعي المياه والطاقة

الوكيل الإخباري- ناقشت بلدية الكرك الكبرى اليوم الأحد، مع لجان المجلس الاستشاري للمياه والبيئة والطاقة المتجددة، التحديات التي تواجه قطاعي المياه والطاقة.

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وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة أن اللقاء يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للبلدية الهادفة إلى دراسة التحديات التي تواجهها المدينة في قطاعي المياه والطاقة.