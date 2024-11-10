بلدية الكرك تناقش التحديات التي تواجه قطاعي المياه والطاقة

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة أن اللقاء يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للبلدية الهادفة إلى دراسة التحديات التي تواجهها المدينة في قطاعي المياه والطاقة.
وتضمن اللقاء مناقشة مقترحات اللجنة لتطوير برامج تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين، وإطلاق مشاريع للطاقة المتجددة تسهم في تقليل التكاليف التشغيلية وخفض الأثر البيئي.
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