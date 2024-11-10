 
الإثنين 2024-11-11 12:05 ص
 

بلدية الكرك تناقش التحديات التي تواجه قطاعي المياه والطاقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأحد، 10-11-2024 11:10 م

الوكيل الإخباري-    ناقشت بلدية الكرك الكبرى اليوم الأحد، مع لجان المجلس الاستشاري للمياه والبيئة والطاقة المتجددة، التحديات التي تواجه قطاعي المياه والطاقة.

اضافة اعلان


وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة أن اللقاء يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للبلدية الهادفة إلى دراسة التحديات التي تواجهها المدينة في قطاعي المياه والطاقة.


وتضمن اللقاء مناقشة مقترحات اللجنة لتطوير برامج تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين، وإطلاق مشاريع للطاقة المتجددة تسهم في تقليل التكاليف التشغيلية وخفض الأثر البيئي.

 
gnews

أحدث الأخبار

علم الأردن والعراق

أخبار محلية السفير الطراونة يبحث مع رئيس النواب العراقي تعزيز التعاون بين البلدين

ارشيفية

عربي ودولي الصحة اللبنانية: 3189 شهيدا و14078 مصابا منذ بدء العدوان

تعبيرية

أخبار محلية وفاة شاب بعيار ناري في الكرك

ارشيفية

عربي ودولي زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب شرق كوبا

جانب من اللقاء

أخبار محلية بلدية الكرك تناقش التحديات التي تواجه قطاعي المياه والطاقة

ارشيفية

عربي ودولي عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبناني

ارشيفية

أخبار محلية بلدية الظليل تضع خطة لاستقبال فصل الشتاء

ارشيفية

عربي ودولي غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان



 


الأكثر مشاهدة