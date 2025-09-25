بلدية غرب إربد تكشف عن إحصائية صادمة

وقالت المدير المالي في البلدية عابدة الكوفحي، في بيان ، اليوم الخميس إن حجم موازنة البلدية للعام الحالي بلغ 5.459 مليون دينار، توزعت بين الإيرادات الذاتية بواقع 2.576 مليون دينار، والإيرادات الحكومية التي بلغت 2.206 مليون دينار، فيما وصل إجمالي النفقات إلى 4.748 مليون دينار، شملت الرواتب والأجور بواقع 2.173 مليون دينار، والنفقات الرأسمالية والخدمية بمقدار 1.035 مليون دينار.
وأضافت الكوفحي، أن مديونية البلدية بلغت حتى تاريخه نحو 2.238 مليون دينار، موزعة على التزامات الضمان الاجتماعي والقروض البنكية والقضايا التنفيذية والمصالحات.
وأكد رئيس لجنة البلدية محمد علي القضاة، أن بلدية غرب إربد تعتمد الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة كنهج عمل، بما يعزز ثقة المواطنين ويمكّن من توجيه الموارد المتاحة نحو مشاريع وخدمات تنموية تسهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي.
