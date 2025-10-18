بلدية مادبا تحصل على منحة لإنشاء حديقة بيئية

وقالت البلدية في بيان اليوم السبت، إن هذا المشروع جاء بتمويل من صندوق فجوة التمويل المناخي في المدن، والمدعوم من البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبإشراف وتنفيذ شبكة المدن المتوسّطية.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
تعميم من وزارة التربية على جميع مدارس المملكة
-
هيئة النقل: ارتفاع عدد أسطول التطبيقات الذكية بنسبة 5% بنهاية الربع الثالث
-
التوقيت الدَّائم قرار أردني يُعزِّز إدارة الطاقة ويحسِّن نمط الحياة
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الامن العام يحذر من نقل أخبار كاذبة متعلقة بهذه القضية تحت طائلة المساءلة القانونية
-
الشواربة يطلع على سير العمل في الصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة