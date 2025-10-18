بلدية مادبا تحصل على منحة لإنشاء حديقة بيئية

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية مادبا الكبرى، عن حصولها على منحة لإنشاء حديقة بيئية، مقدَّمة من برنامج المدن المتوسّطية للقدرات الحضرية للمناخ، من خلال شبكة المدن المتوسّطية ومقرّها في برشلونة.

