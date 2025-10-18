السبت 2025-10-18 10:28 م
 

بلدية مادبا تحصل على منحة لإنشاء حديقة بيئية

بلدية مادبا
بلدية مادبا
 
السبت، 18-10-2025 08:05 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت بلدية مادبا الكبرى، عن حصولها على منحة لإنشاء حديقة بيئية، مقدَّمة من برنامج المدن المتوسّطية للقدرات الحضرية للمناخ، من خلال شبكة المدن المتوسّطية ومقرّها في برشلونة.

وقالت البلدية في بيان اليوم السبت، إن هذا المشروع جاء بتمويل من صندوق فجوة التمويل المناخي في المدن، والمدعوم من البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبإشراف وتنفيذ شبكة المدن المتوسّطية.

 
 
