جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك رفح

وبحسب القناة 12 العبرية، قال الجيش إن الضابط والجندي القتيلين، والجندي المصاب يتبعون كتيبة 932 في لواء ناحال، وهو اللواء الذي يعمل على التدمير الممنهج في رفح حيث يسيطر بشكل كامل على المدينة.
وكانت القناة أكدت أن الجيش قصف نحو 100 هدف في قطاع غزة منذ ساعات الصباح.
