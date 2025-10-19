الأحد 2025-10-19 11:26 م
 

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك رفح

ت
أرشيفية
 
الأحد، 19-10-2025 10:33 م

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي، وإصابة جندي إسرائيلي آخر في معارك رفح جنوبي قطاع غزة، في حين شن الاحتلال سلسلة غارات وقصف مدفعي منذ صباح اليوم.

اضافة اعلان


وبحسب القناة 12 العبرية، قال الجيش إن الضابط والجندي القتيلين، والجندي المصاب يتبعون كتيبة 932 في لواء ناحال، وهو اللواء الذي يعمل على التدمير الممنهج في رفح حيث يسيطر بشكل كامل على المدينة.


وكانت القناة أكدت أن الجيش قصف نحو 100 هدف في قطاع غزة منذ ساعات الصباح.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

استشهاد 42 فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة

فلسطين استشهاد 42 فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة

ماكرون يتعهد بإعادة المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر

عربي ودولي ماكرون يتعهد بإعادة المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر

إدارة ترامب حثت الكيان على ضبط النفس

عربي ودولي إدارة ترامب حثت الكيان على ضبط النفس

الاحتلال يعلن بدء إعادة تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين الاحتلال يعلن بدء إعادة تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

ل

أخبار محلية مهندس أردني يفوز بجائزه تحدي البحث التحويلي بالمنتدى العالمي للأغذية

"زئير الأسود".. تمرين عسكري جديد يؤكد جاهزية القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية "زئير الأسود".. تمرين عسكري جديد يؤكد جاهزية القوات المسلحة الأردنية

ا

أخبار محلية نقيب المهندسين: نظام التخطيط والتنظيم الجديد خطوة نوعية وأكثر عدالة واستدامة

ت

فلسطين جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك رفح



 
 





الأكثر مشاهدة