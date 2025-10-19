جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك رفح

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي، وإصابة جندي إسرائيلي آخر في معارك رفح جنوبي قطاع غزة، في حين شن الاحتلال سلسلة غارات وقصف مدفعي منذ صباح اليوم.

اضافة اعلان



وبحسب القناة 12 العبرية، قال الجيش إن الضابط والجندي القتيلين، والجندي المصاب يتبعون كتيبة 932 في لواء ناحال، وهو اللواء الذي يعمل على التدمير الممنهج في رفح حيث يسيطر بشكل كامل على المدينة.