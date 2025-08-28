بمشاركة أردنية.. معرض الصين والدول العربية يشهد اجتماعًا لتعزيز التعاون السياحي

الوكيل الإخباري- شارك حوالي 300 شخص من 28 دولة ومنطقة، من بينها الأردن، في اجتماع التوفيق والتبادل بين منظمي الرحلات السياحية في الصين والدول العربية في مدينة يينتشوان، حاضرة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين، أمس الأربعاء، لمناقشة سبل توسيع التعاون السياحي.

اضافة اعلان



ويعد هذا الاجتماع حدثًا رئيسيًا ضمن الدورة السابعة لمعرض الصين والدول العربية، حيث جمع دبلوماسيين ومسؤولين في مجال السياحة وممثلين عن وكالات السفر وجمعيات صناعة السياحة وباحثين من الصين وخارجها، حسب وكالة أنباء الصين (شينخوا) اليوم الخميس.



وقال سفير الأردن لدى الصين، حسام الحسيني، إن السياحة تمثل رابطًا أساسيًا لتعزيز الحوار والصداقة بين مدن الصين والأردن، مشيرًا إلى تطلعه أن تسهم هذه الفعالية في مساعدة الجانبين على استكشاف المزيد من فرص التعاون، وسبل جديدة للتواصل والتفاعل بين شعبي البلدين.



من جانبه، أوضح شيان قوه يي، رئيس مديرية الدعاية في نينغشيا، أن المنطقة، بصفتها نافذة رئيسية لانفتاح الصين على الدول العربية والدول والمناطق المشاركة في بناء "الحزام والطريق"، تعمل حاليًا على إنشاء مسارات سياحية عالمية المستوى.



وأضاف: "من خلال الاستفادة من المزايا التكاملية، نسعى إلى تطوير مسارات ومنتجات جديدة للسياحة المتبادلة، بما يسهم في الترويج المتبادل للموارد وتبادل الزوار وتقاسم الأسواق".



وخلال الاجتماع، تم إصدار "التقرير التحليلي لمؤشر السياحة الصينية-العربية واتجاهات السياحة الصينية-العربية لعام 2025"، ما يقدم بيانات وإرشادات للتعاون المستقبلي في قطاع السياحة.



كما تم توقيع 14 اتفاقية بقيمة تقارب 2.57 مليار يوان (حوالي 360 مليون دولار أميركي)، تغطي مجالات، مثل نقل السياح والسياحة التعليمية والسياحة المتخصصة ومجمعات السياحة الثقافية.



وتضمن الحدث أيضًا افتتاح "بازار طريق الحرير" في أحد مجمعات السياحة الثقافية في يينتشوان، حيث عُرضت أطعمة ومشغولات يدوية من دول مشاركة في بناء "الحزام والطريق"، بما في ذلك مصر والسعودية وإيران ونيبال.



كما سلط الضوء على التراث الثقافي غير المادي ومنتجات السياحة من مختلف المناطق الصينية على مستوى المقاطعات، بما في ذلك شانشي وسيتشوان ونينغشيا، ويستمر البازار حتى يوم السبت المقبل.