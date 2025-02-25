بني مصطفى ترعى المشاورات الوطنية حول إستراتيجية الحماية الاجتماعية المحدّثة مع ممثلي الأحزاب

وأكدّت بني مصطفى على أهمية الدور الفاعل الذي تقوم به الأحزاب السياسية كرافعة وطنية في مشروع التحديث السياسي، الذي يحظى برعاية ملكية سامية.
وأشارت إلى أن إطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مسودّة الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدّثة، يأتي في إطار إستكمال المشاورات مع كافة القطاعات، ومن بينها الأحزاب السياسية، والتي كانت قد شملت القطاع الإعلامي والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، وعقد المشاورات مع ممثلي المجتمعات المحلية والتي شملت كافة محافظات المملكة، بهدف التعرّف على الآراء ووجهات النظر والإستفادة منها في إثراء ما ورد في مسودة الإستراتيجية.
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