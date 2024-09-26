بني مصطفى تلتقي وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية

11:16 ص

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الوكيل الإخباري- التقت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، حيث جرى خلال اللقاء الذي عقد مقر الوزارة بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك، ولا سيما في تعزيز دور المرأة في الأمن والسلام مع التركيز على معاناة المرأة والفتاة الفلسطينية في ظل الاحتلال. اضافة اعلان





وجددت بني مصطفى التأكيد على مواقف جلالة الملك المعظم تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وما جاء في خطاب جلالته في الأمم المتحدة، حيث شدّد على مسؤوليات المجتمع الدولي حيال المعاناة التي يتعرض لها الأشقاء في قطاع غزة، علاوةً على موقفه الثابت في دعم الأردن للقضية الفلسطينية.



وأكدت على ما جاء في خطاب جلالة الملكة رانيا العبدالله خلال مشاركتها في قمة عالم شاب واحد السنوية من أن العالم يستحق نظاماً أكثر عدالة ومساواة ، وتحذيرها من التداعيات الخطيرة للممارسات الاسرائيلية التي ستؤثر على مستقبل الأجيال القادمة.



وبينت أن العدوان على غزة يؤثر بشكل رئيسي على النساء والفتيات في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها في ظل انعدام الأمن والاستقرار.



وأشارت إلى أهمية تضافر وتكثيف الجهود لدعم قضية المرأة والفتاة الفلسطينية، من خلال حملة الـ 16 يوم لمناهضة ضد العنف ضد النساء والفتيات، وخلال اجتماعات لجنة وضع المرأة في نيويورك.



من جانبها، أشارت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي على أن هذا اللقاء يأتي في ظل استمرار العدوان على شعبنا الفلسطيني، حيث تدفع النساء ثمناً باهظاً جراء هذه الاعتداءات، ويأتي هذا اللقاء لتعزيز التنسيق بين وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، ووزارة التنمية الاجتماعية، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة الأردنية على الصعيد العربي وفي المحافل الدولية ، متطلعة إلى تعزيز هذا التعاون في المستقبل من خلال شراكات فعالة تساهم في تمكين المرأة وزيادة دورها في مواجهة التحديات.