بيان صادر عن الجيش حول سقوط شظايا جسم في العقبة

وقال المصدر إنه لم تقع إية إصابات تذكر، فيما لحقت أضرار مادية بمركبة واحدة.
وأكد المصدر أن الأجهزة المعنية والفرق المختصة من القوات المسلحة والأمن العام تحركت للموقع للتعامل مع الحادثة التي فُتح تحقيق للوقوف على حيثياتها.
