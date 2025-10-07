الثلاثاء 2025-10-07 05:25 م
 

بيان صادر عن الجيش حول سقوط شظايا جسم في العقبة

الثلاثاء، 07-10-2025 04:46 م
الوكيل الإخباري-   صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أن شظايا جسم تفجر جوا سقطت اليوم الثلاثاء في مدينة العقبة. اضافة اعلان


وقال المصدر إنه لم تقع إية إصابات تذكر، فيما لحقت أضرار مادية بمركبة واحدة.

وأكد المصدر أن الأجهزة المعنية والفرق المختصة من القوات المسلحة والأمن العام تحركت للموقع للتعامل مع الحادثة التي فُتح تحقيق للوقوف على حيثياتها.
 
 
