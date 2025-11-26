بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

وإنّنا في حزب الاتحاد الوطني، إذ نُشدّ على أيادي نشامى أجهزتنا الأمنية الذين تعاملوا مع هذه الفئة الضالة باحترافية وحكمة واقتدار، ونُثمِّن يقظتهم الدائمة في حماية أمن الوطن والمواطن ومنع وقوع أي كارثة أو عمل إجرامي كان يمكن أن يستهدف السلم المجتمعي.
ويؤكد حزب الاتحاد الوطني الأردني أن الوقوف خلف أجهزتنا الأمنية في معركتها ضد التطرف والإرهاب هو واجب وطني لا تهاون فيه، وأننا في الحزب نقف صفاً واحداً مع الدولة وأجهزتها لحماية الأردن من كل أصحاب الفكر الظلامي التكفيري.
كما يعلن الحزب عن جاهزيته الكاملة لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة في هذا السياق، سواء من خلال إطلاق حملات توعوية، أو إعداد نشرات تثقيفية، أو عقد محاضرات وندوات تسهم في تعزيز الوعي الوطني ومحاربة الفكر المتطرف بكافة أشكاله.
حمى الله الأردن وقيادته وأهله من كل سوء،
وعاش وطننا آمناً موحداً.
